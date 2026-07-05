Brasil desperdiça chances, Haaland 'castiga' e Noruega elimina Brasil da Copa

Norway's forward #09 Erling Braut Haaland (L) celebrates scoring his team's second goal with teammate midfielder #21 Andreas Schjelderup during the 2026 World Cup round of 16 football match between Brazil and Norway at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 5, 2026. (Photo by Jewel SAMAD / AFP) (Jewel SAMAD / AFP)
Repórter
Publicado em 5 de julho de 2026 às 19h04.
O sonho do hexacampeonato vai ficar para 2030. O Brasil perdeu para a Noruega neste domingo por 2 a 1, em duelo válido pelas oitavas de final, e acabou eliminado da Copa do Mundo. A Seleção não era eliminada tão precocemente desde o Mundial de 1990, quando perdeu da Argentina exatamente nas oitavas de final.
O carrasco do Brasil foi ele: Haaland, autor dos dois gols da partida.
Nos acréscimos, em disputa de bola aérea, Casemiro levou cotovelada na área e o juiz marcou pênalti. Neymar bateu com categoria e descontou.
As oitavas de final começaram para o Brasil com um susto daqueles. Com menos de 3 minutos, a Noruega fez rápida troca de passes e Berg finalizou para o fundo das redes, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento.
Depois de um começo com os europeus com mais posse de bola no campo de ataque, o Brasil começou a se soltar. E teve grande chance de tirar o zero do placar.
Aos 10 minutos, em rápida troca de passe, Matheus Cunha foi derrubado na área, mas o árbitro Ismail Elfath nada marcou. O VAR chamou e o juiz corrigiu a chamada.
Bruno Guimarães bateu mal e o goleiro Nyland espalmou.
O Brasil não sentiu o peso do erro. Cinco minutos depois, Rayan, um dos destaques brasileiros do começo do jogo, tentou passar por 3 defensores noruegueses, mas finalizou mal.
Aos 23 minutos, Matheus Cunha saiu em bom contra-ataque, mas acabou sendo desarmada pela defesa adversária.
Logo depois da parada para hidratação, aos 30 minutos, Vini Jr. deu belo passe para Martinelli, que bateu para a defesa de Nyland, em lance bastante perigoso.
Cinco minutos depois, Odegaard conseguiu fazer boa jogada na grande área brasileira, mas bateu para fora. No minuto seguinte, Haaland executou sua primeira finalização, mas sem perigo para Alisson.
O Brasil desperdiçou outra ótima chance aos 39 minutos. Vini Jr roubou a bola de Odegaard e chutou para excelente defesa de Nyland.
Na melhor chance da Noruega no primeiro tempo, aos 47 do primeiro tempo, Haaland ganhou disputa com dois defensores brasileiros e bola sobrou para Odegaard, que bateu para boa defesa de Alisson.
A segunda etapa começou como foi o início do jogo: a Noruega com mais posse de bola no campo de ataque. O time nórdico, aliás, veio com duas mudanças no intervalo. Saíram os apagados Sorloth e Nusa para as entradas de Bobb e Schjelderup.
Aos 3 minutos, Berg conseguiu escapar da marcação e finalizou para o gol, mas mandou para muito longe.
Aos 12 minutos, Ancelotti colocou Endrick no lugar de Matheus Cunha. E logo em seu primeiro minuto teve chance clara de gol. Vini Jr puxou contra-ataque e deixou o companheiro na cara do gol, que tocou para fora na saída de Nyland.
Aos 16 minutos, Douglas Santos lançou bola na área, e Magalhães ajeitou de cabeça para Rayan. O ex-Vasco dominou e finaliza cruzado de pé direito para outra boa defesa de Nyland.
Nos minutos seguintes, a Noruega teve boas chances. Aos 20, Schjleuderup cruzou da esquerda, Alisson desviou e a bola pegou em Gabriel Magalhães, assustando o Brasil. Na sequência, Bobb lançou Ajer sozinho na esquerda da área. Ele chutou cruzado, e Haaland se atirou para tentar a finalização, mas não chegou a tempo.
Na pausa da hidratação, Ancelotti resolveu mudar novamente. Saíram Martinelli e Rayan para as entradas de Danilo Santos e Neymar.
A Noruega continuou melhor. Aos 29, Schjleuderup recebeu na entrada da área e finalizou de pé direito, para mais uma boa defesa de Alisson.
Ancelotti fez outra mudança aos 33 minutos. Saiu Bruno Guimarães e entrou Ederson Silva.
O castigo do Brasil perder tantas chances veio no minuto seguinte. Schjleuderup, que fez ótima partida, cruzou e Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães e cabeceou no canto, sem chance para Alisson.
O jogo ganho contornos dramáticos. Aos 40 minutos, uma bola dividida na entrada da área encobriu Nyland, que ainda conseguiu tocá-la, que caprichosamente beliscou a trave.
No minuto seguinte, Casemiro entrou pela esquerda e bateu forte, mas ninguém conseguiu aproveitar.
O tiro de misericórdia contra a Seleção veio aos 45 minutos quando ele, Haaland, acertou chute certeiro de fora da área no canto de Alisson.
O Brasil ainda descontou nos acréscimos em cobrança de pênalti de Neymar.
O sonho do hexa vai ficar para 2030.