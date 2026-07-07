Quando são os próximos jogos da Copa do Mundo?

Kylian Mbappé: a França encara Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
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Publicado em 7 de julho de 2026 às 20h21.
Com a vitória da Suíça sobre a Colômbia nos pênaltis, nesta terça-feira, 7, foram definidos todos os classificados para as quartas de final da Copa do Mundo. Assim, os duelos também já têm datas confirmadas.
Porém, nesta quarta-feira, 8, não haverá partidas.. As quartas de final começarão a ser disputadas na próxima quinta-feira e acontecerão até sábado.
França e Marrocos abrem esta fase da Copa do Mundo e se enfrentam na quinta-feira, 9, às 17h (horário de Brasília). O confronto será no Gillette Stadium, em Foxborough.
Já Espanha e Bélgica se enfrentam na sexta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília). O duelo entre seleções europeias será disputado no SoFi Stadium, em Los Angeles.
Já Noruega e Inglaterra abrem a rodada dupla do próximo sábado, 11. O outro confronto entre países da Europa nas quartas de final será às 18h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.
Por fim, o duelo entre a seleções sul-americana e europeia vai fechar os confrontos das quartas de final. Argentina e Suíça se enfrentam no sábado, 11, às 22h (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas.
O vencedor do confronto entre França e Marrocos vai enfrentar Espanha ou Bélgica na semifinal da Copa do Mundo. Do outro lado do chaveamento, Noruega ou Inglaterra vai encarar Argentina ou Suíça na próxima fase.