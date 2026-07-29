Internacional x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 29, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 19h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Internacional perdeu os dois jogos neste retorno do Brasileirão, para Cruzeiro e Athletico-PR. Além disso, a equipe vem de 4 derrotas seguidas na competição. Hoje, está na 16ª colocação, com 21 pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Já o Flamengo está na vice-liderança, com 38 pontos, 6 a menos que o líder Palmeiras. O Rubro-Negro entra em campo buscando se recuperar do tropeço da última rodada, quando empatou com o São Paulo dentro de casa.

Onde assistir Internacional x Flamengo

O duelo entre Internacional e Flamengo terá transmissão do Amazon Prime.

Que horas é o jogo Internacional x Flamengo?

A partida de hoje começa às 19h30 (horário de Brasília).

Possíveis escalações de Internacional x Flamengo

Internacional

Anthoni; Félix Torres, Mercado e Maripán; Vitinho, Bruno Gomes, Villagra, Bernabei e Matheus Bahia; Carbonero e Alerrandro.

Técnico: Paulo Pezzolano.

Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique.

Técnico: Leonardo Jardim.

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