Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 será na Malásia? Entenda a situação

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou mais uma mudança no calendário da Fórmula 1 deste ano.

Após avanços nos conflitos no Oriente Médio, a viabilidade da corrida no Bahrein passou a ser questionada. Por isso, a FIA decidiu transferir o Grande Prêmio de Fórmula 1 para a Malásia.

A mudança ainda depende da aprovação formal do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA e da assinatura dos acordos finais.

Como irá funcionar a mudança?

Para garantir a segurança dos pilotos e das equipes, o Circuito Internacional de Sepang, na Malásia, será anfitrião da Fórmula 1 entre os dias 2 e 4 de outubro.

A prova será chamada de "Grande Prêmio do Bahrein na Malásia" e ocupará a mesma posição no calendário original, entre os GPs do Azerbaijão e de Singapura.

O país foi escolhido como substituto do Bahrein por sua proximidade com Singapura e a facilidade de locomoção entre o circuito malaio e o principal aeroporto do país, o que permite uma entrada e saída mais rápida.

Histórico de Sepang

Sepang esteve no calendário da Fórmula 1 entre 1999 e 2017. Conhecido pelas longas retas, curvas de alta velocidade e pelo clima imprevisível, um fator crucial em suas corridas.

Mais da metade do grid atual nunca correu na Malásia. Max Verstappen, da Red Bull, foi o último vencedor no circuito antes da pausa de nove anos.

Fórmula 1 enfrenta adversidades

Para o presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, a decisão demonstra a capacidade da categoria de encontrar soluções diante de situações complexas.

"Mais uma vez, o esporte demonstrou sua capacidade de se adaptar, encontrar soluções e entregar um calendário completo. A Malásia é um país incrível, e Sepang ocupa um lugar especial na história da Fórmula 1", afirmou Domenicali em nota oficial.