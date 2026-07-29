'A Queda 2: No Limite' têm trailer divulgado; veja o vídeo

"A Queda 2: No Limite", sequência do suspense que fez sucesso no streaming, ganhou um novo pôster e seu primeiro trailer oficial nesta quarta-feira, 29.

O elenco será liderado por Harriet Slater, Arsema Thomas e Tom Brittney. O longa-metragem será lançado nos cinemas brasileiros no dia 24 de setembro.

Conheça a trama de 'A Queda 2: No Limite'

Arrasada pela morte de sua irmã Hunter, Jax (Harriet Slater) se conecta com Luce (Arsema Thomas), a amiga destemida de Hunter.

Para superarem o luto, a nova dupla de amigas planeja fazer uma escalada no Monte Kwan, na Tailândia. Depois que um deslizamento repentino as deixa presas a 910 metros de altura, Jax precisa confrontar seus medos mais profundos e lutar pela sobrevivência para encontrar a solução.

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Confira o trailer de 'A Queda 2: No Limite'