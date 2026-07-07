Quantos anos Messi tem? Mesmo com idade avançada, craque é o artilheiro da Copa do Mundo

Aos 39 anos, Lionel Messi continua reescrevendo a história do futebol. O craque argentino completou a nova idade durante a disputa da Copa do Mundo de 2026, no último dia 24 de junho, e, longe de dar sinais de queda no desempenho, é o principal goleador da competição. Com oito gols marcados, lidera a artilharia do torneio e supera Kylian Mbappé, de 28 anos, e Erling Haaland, de 25 anos, que aparecem logo atrás com sete.

Em um esporte cada vez mais intenso fisicamente, atuar em alto nível próximo dos 40 anos já é raro. Liderar a artilharia de uma Copa do Mundo, porém, coloca Messi em uma categoria ainda mais exclusiva. O camisa 10 segue sendo o principal nome da Argentina e mostra que experiência, inteligência e qualidade técnica continuam fazendo a diferença nos momentos decisivos.

Artilheiro também no mata-mata

A classificação da Argentina para as quartas de final passou mais uma vez pelos pés de Messi. Na virada histórica por 3 a 2 sobre o Egito, pelas oitavas de final, o astro mais uma vez foi decisivo, ampliando sua marca na artilharia da competição e comandando a equipe em mais um confronto eliminatório.

Com o resultado, a seleção argentina garantiu vaga entre as oito melhores equipes da Copa do Mundo e mantém vivo o sonho de conquistar mais um título mundial.

Messi segue acumulando recordes — ele se tornou o maior goleador da história das Copas nesta edição — e reforçando sua condição de protagonista, mesmo aos 39 anos.

Disputa pela Chuteira de Ouro

A corrida pela artilharia da Copa também ganhou um novo capítulo. Messi lidera com oito gols, enquanto Mbappé e Haaland somam sete e permanecem na perseguição. A diferença entre os dois aumenta ainda mais o peso da campanha do argentino, que, mesmo 11 anos mais velho que o francês, continua sendo o atacante mais eficiente do torneio.

Com a Argentina classificada para as quartas de final, Messi terá pelo menos mais uma oportunidade de ampliar seus números e seguir escrevendo uma campanha histórica em mais uma edição da Copa do Mundo.

Os argentinos pegam o vencedor do duelo entre Suíça e Colômbia (que será decidido nesta terça-feira, às 17h) no próximo sábado, 11, às 22h.