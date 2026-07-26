Remo x Vitória: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão hoje

Marinho e Edenilson, do Vitória, em treino no RJ: equipe enfrenta o Remo neste domingo, 26 (Victor Ferreira/Vitória/Divulgação)
Repórter
Publicado em 26 de julho de 2026 às 07h58.
Remo e Vitória se enfrentam neste domingo, 26, às 19h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém.
A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo pelo Premiere.
O Remo tenta se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Corinthians, na Neo Química Arena. Já o Vitória vem de um triunfo por 1 a 0 sobre o Vasco, no Barradão.
Na tabela do Brasileirão, o Vitória ocupa a 11ª colocação, com 26 pontos em 19 partidas. A equipe soma sete vitórias, cinco empates e sete derrotas.
O Remo aparece na 19ª posição, com 18 pontos em 19 jogos. O time paraense acumula quatro vitórias, seis empates e nove derrotas.
Remo e Vitória entram em campo às 19h30 (horário de Brasília) deste domingo, 26, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogo entre Remo e Vitória terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere.
O Remo deve entrar em campo com Marcelo Rangel; Marcelinho, Matheus Felipe, Zé Ivaldo e Mayk; Zé Ricardo, José Welison e Patrick; Yago Pikachu, Alef Manga e Jajá.
O Vitória deve começar a partida com Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Baralhas, Zé Vitor e Matheuzinho; Erick e Renê.