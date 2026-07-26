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Fase de grupos copa 2026

Remo x Vitória: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão hoje

Equipes se enfrentam neste domingo, 26, no Mangueirão, pela 20ª rodada da Série A

Marinho e Edenilson, do Vitória, em treino no RJ: equipe enfrenta o Remo neste domingo, 26 (Victor Ferreira/Vitória/Divulgação)

Marinho e Edenilson, do Vitória, em treino no RJ: equipe enfrenta o Remo neste domingo, 26 (Victor Ferreira/Vitória/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 26 de julho de 2026 às 07h58.

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Remo e Vitória se enfrentam neste domingo, 26, às 19h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém.

A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

O Remo tenta se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Corinthians, na Neo Química Arena. Já o Vitória vem de um triunfo por 1 a 0 sobre o Vasco, no Barradão.

Na tabela do Brasileirão, o Vitória ocupa a 11ª colocação, com 26 pontos em 19 partidas. A equipe soma sete vitórias, cinco empates e sete derrotas.

O Remo aparece na 19ª posição, com 18 pontos em 19 jogos. O time paraense acumula quatro vitórias, seis empates e nove derrotas.

Que horas é o jogo Remo x Vitória?

Remo e Vitória entram em campo às 19h30 (horário de Brasília) deste domingo, 26, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir a Remo x Vitória ao vivo?

O jogo entre Remo e Vitória terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere.

Provável escalação do Remo

O Remo deve entrar em campo com Marcelo Rangel; Marcelinho, Matheus Felipe, Zé Ivaldo e Mayk; Zé Ricardo, José Welison e Patrick; Yago Pikachu, Alef Manga e Jajá.

Provável escalação do Vitória

O Vitória deve começar a partida com Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Baralhas, Zé Vitor e Matheuzinho; Erick e Renê.

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