Jogos Pan-Americanos 2027: veja datas e calendário de todas as modalidades

Falta menos de um ano para o início dos Jogos Pan-Americanos de 2027. A próxima edição do maior evento esportivo das Américas será realizada em Lima, no Peru, entre os dias 23 de julho e 8 de agosto.
O evento reunirá mais de 7 mil atletas de 41 países, que disputarão medalhas em 36 modalidades esportivas ao longo de pouco mais de duas semanas. A expectativa é que a competição sirva como preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
Uma das principais novidades da edição peruana será a estreia do críquete no programa dos Jogos Pan-Americanos. A modalidade também fará parte dos Jogos Olímpicos de Los Angeles.
Por outro lado, algumas modalidades tradicionais ficaram fora da programação. O basquete, tanto na versão convencional quanto no 3x3, não será disputado pela primeira vez desde a criação dos Jogos Pan-Americanos. Também deixaram o programa o boliche, o raquetebol e o breaking, que fez sua estreia olímpica em Paris 2024.
Calendário das modalidades dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2027
- Águas Abertas: 1º de agosto
- Saltos Ornamentais: 23 a 28 de julho
- Esqui Aquático e Wakeboard: 4 a 7 de agosto
- Nado Artístico: 5 a 8 de agosto
- Natação: 26 a 30 de julho
- Polo Aquático: 2 a 7 de agosto
- Atletismo: 2 a 7 de agosto
- Maratona: 25 de julho
- Marcha Atlética (Meia Maratona): 24 de julho
- Badminton: 4 a 8 de agosto
- Handebol: 24 de julho a 7 de agosto
- Beisebol: 21 a 31 de julho
- Softbol: 1º a 7 de agosto
- Boxe: 24 a 29 de julho
- Canoagem Slalom/Caiaque Cross: 30 de julho a 1º de agosto
- Canoagem Velocidade: 5 a 8 de agosto
- BMX Freestyle: 27 e 28 de julho
- BMX Racing: 24 e 25 de julho
- Mountain Bike: 30 de julho
- Ciclismo Pista: 3 a 6 de agosto
- Ciclismo Estrada: 1º e 8 de agosto
- Críquete: 22 de julho a 6 de agosto
- Hipismo Adestramento: 24 a 27 de julho
- Hipismo CCE: 30 de julho a 1º de agosto
- Hipismo Saltos: 2 a 5 de agosto
- Escalada: 24 a 27 de julho
- Esgrima: 3 a 8 de agosto
- Futebol: 25 de julho a 7 de agosto
- Ginástica Artística: 3 a 7 de agosto
- Trampolim: 25 e 26 de julho
- Ginástica Rítmica: 25 a 27 de julho
- Golfe: 5 a 8 de agosto
- Hóquei sobre Grama: 27 de julho a 6 de agosto
- Judô: 31 de julho a 3 de agosto
- Karatê: 6 a 8 de agosto
- Levantamento de Peso: 4 a 7 de agosto
- Livre: 4 a 6 de agosto
- Greco-Romana: 7 e 8 de agosto
- Artística: 26 e 27 de julho
- Velocidade: 24 e 25 de julho
- Pelota Basca: 23 a 28 de julho
- Pentatlo Moderno: 23 a 27 de julho
- Remo: 24 a 28 de julho
- Remo Costal: 6 e 7 de agosto
- Rugby Sevens: 24 e 25 de julho
- Skate: 24 e 25 de julho
- Squash: 25 de julho a 1º de agosto
- Surfe: 1º a 7 de agosto
- Taekwondo: 24 a 27 de julho
- Tênis: 26 de julho a 1º de agosto
- Tênis de Mesa: 24 a 31 de julho
- Tiro Esportivo: 23 a 30 de julho
- Tiro com Arco: 4 a 8 de agosto
- Triatlo: 5 a 7 de agosto
- Vela: 26 de julho a 1º de agosto
- Vôlei de Praia: 31 de julho a 6 de agosto
- Vôlei de Quadra: 24 de julho a 7 de agosto