Jogos Pan-Americanos 2027: veja datas e calendário de todas as modalidades

Falta menos de um ano para o início dos Jogos Pan-Americanos de 2027. A próxima edição do maior evento esportivo das Américas será realizada em Lima, no Peru, entre os dias 23 de julho e 8 de agosto.

O evento reunirá mais de 7 mil atletas de 41 países, que disputarão medalhas em 36 modalidades esportivas ao longo de pouco mais de duas semanas. A expectativa é que a competição sirva como preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Uma das principais novidades da edição peruana será a estreia do críquete no programa dos Jogos Pan-Americanos. A modalidade também fará parte dos Jogos Olímpicos de Los Angeles.

Por outro lado, algumas modalidades tradicionais ficaram fora da programação. O basquete, tanto na versão convencional quanto no 3x3, não será disputado pela primeira vez desde a criação dos Jogos Pan-Americanos. Também deixaram o programa o boliche, o raquetebol e o breaking, que fez sua estreia olímpica em Paris 2024.

Calendário das modalidades dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2027