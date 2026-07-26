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Jogos Pan-Americanos 2027: veja datas e calendário de todas as modalidades

O Pan será disputado em Lima, no Peru, e falta menos de um ano para sua realização

Caio Bonfim: os Jogos Pan-Americanos de 2027 reunirão mais de 7 mil atletas de 41 países (EFE/EFE)

Caio Bonfim: os Jogos Pan-Americanos de 2027 reunirão mais de 7 mil atletas de 41 países (EFE/EFE)

Alan Favaron
Alan Favaron

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Publicado em 26 de julho de 2026 às 07h54.

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Falta menos de um ano para o início dos Jogos Pan-Americanos de 2027. A próxima edição do maior evento esportivo das Américas será realizada em Lima, no Peru, entre os dias 23 de julho e 8 de agosto.

O evento reunirá mais de 7 mil atletas de 41 países, que disputarão medalhas em 36 modalidades esportivas ao longo de pouco mais de duas semanas. A expectativa é que a competição sirva como preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Uma das principais novidades da edição peruana será a estreia do críquete no programa dos Jogos Pan-Americanos. A modalidade também fará parte dos Jogos Olímpicos de Los Angeles.

Por outro lado, algumas modalidades tradicionais ficaram fora da programação. O basquete, tanto na versão convencional quanto no 3x3, não será disputado pela primeira vez desde a criação dos Jogos Pan-Americanos. Também deixaram o programa o boliche, o raquetebol e o breaking, que fez sua estreia olímpica em Paris 2024.

Calendário das modalidades dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2027

  • Águas Abertas: 1º de agosto
  • Saltos Ornamentais: 23 a 28 de julho
  • Esqui Aquático e Wakeboard: 4 a 7 de agosto
  • Nado Artístico: 5 a 8 de agosto
  • Natação: 26 a 30 de julho
  • Polo Aquático: 2 a 7 de agosto
  • Atletismo: 2 a 7 de agosto
  • Maratona: 25 de julho
  • Marcha Atlética (Meia Maratona): 24 de julho
  • Badminton: 4 a 8 de agosto
  • Handebol: 24 de julho a 7 de agosto
  • Beisebol: 21 a 31 de julho
  • Softbol: 1º a 7 de agosto
  • Boxe: 24 a 29 de julho
  • Canoagem Slalom/Caiaque Cross: 30 de julho a 1º de agosto
  • Canoagem Velocidade: 5 a 8 de agosto
  • BMX Freestyle: 27 e 28 de julho
  • BMX Racing: 24 e 25 de julho
  • Mountain Bike: 30 de julho
  • Ciclismo Pista: 3 a 6 de agosto
  • Ciclismo Estrada: 1º e 8 de agosto
  • Críquete: 22 de julho a 6 de agosto
  • Hipismo Adestramento: 24 a 27 de julho
  • Hipismo CCE: 30 de julho a 1º de agosto
  • Hipismo Saltos: 2 a 5 de agosto
  • Escalada: 24 a 27 de julho
  • Esgrima: 3 a 8 de agosto
  • Futebol: 25 de julho a 7 de agosto
  • Ginástica Artística: 3 a 7 de agosto
  • Trampolim: 25 e 26 de julho
  • Ginástica Rítmica: 25 a 27 de julho
  • Golfe: 5 a 8 de agosto
  • Hóquei sobre Grama: 27 de julho a 6 de agosto
  • Judô: 31 de julho a 3 de agosto
  • Karatê: 6 a 8 de agosto
  • Levantamento de Peso: 4 a 7 de agosto
  • Livre: 4 a 6 de agosto
  • Greco-Romana: 7 e 8 de agosto
  • Artística: 26 e 27 de julho
  • Velocidade: 24 e 25 de julho
  • Pelota Basca: 23 a 28 de julho
  • Pentatlo Moderno: 23 a 27 de julho
  • Remo: 24 a 28 de julho
  • Remo Costal: 6 e 7 de agosto
  • Rugby Sevens: 24 e 25 de julho
  • Skate: 24 e 25 de julho
  • Squash: 25 de julho a 1º de agosto
  • Surfe: 1º a 7 de agosto
  • Taekwondo: 24 a 27 de julho
  • Tênis: 26 de julho a 1º de agosto
  • Tênis de Mesa: 24 a 31 de julho
  • Tiro Esportivo: 23 a 30 de julho
  • Tiro com Arco: 4 a 8 de agosto
  • Triatlo: 5 a 7 de agosto
  • Vela: 26 de julho a 1º de agosto
  • Vôlei de Praia: 31 de julho a 6 de agosto
  • Vôlei de Quadra: 24 de julho a 7 de agosto
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