Por que a escolha do árbitro de Argentina x Egito gerou polêmica na Copa do Mundo

A definição da equipe de arbitragem para o confronto entre Argentina e Egito, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, movimentou o noticiário argentino antes mesmo da bola rolar. A Fifa confirmou o francês François Letexier como árbitro principal da partida, decisão que gerou questionamentos em parte da imprensa do país sul-americano.

O duelo acontece nesta terça-feira, às 13h, de Brasília, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Além de definir um dos classificados às quartas de final, o vencedor enfrentará Suíça ou Colômbia na próxima fase.

A repercussão na Argentina está ligada principalmente a dois fatores. O primeiro envolve a nacionalidade do árbitro. França e Argentina construíram uma rivalidade recente em grandes competições internacionais, marcada especialmente pela decisão da Copa do Mundo de 2022. Como ambas seguem entre as favoritas ao título, existe até a possibilidade de um novo encontro entre as seleções nesta edição do torneio.

O segundo motivo remete a um episódio ocorrido na Liga dos Campeões desta temporada. Letexier foi o árbitro responsável pela partida entre Benfica e Real Madrid em que Vinícius Júnior denunciou ter sido vítima de injúria racial por Gianluca Prestianni. Na ocasião, o francês interrompeu o jogo ao acionar o protocolo antirracismo da Uefa, mas optou por não expulsar o jogador argentino durante a partida.

Imprensa argentina reage à escolha

Os principais veículos esportivos do país repercutiram a nomeação de maneiras diferentes.

O La Nación destacou de forma irônica o fato de a Fifa ter escolhido justamente um árbitro francês para comandar um jogo da Argentina.

Já o Clarín preferiu adotar um tom mais equilibrado. O jornal ressaltou a experiência internacional de Letexier, mas observou que ele precisará administrar a pressão de um confronto eliminatório de grande peso.

No Infobae, um artigo de opinião questionou o critério utilizado pela comissão de arbitragem da Fifa. O argumento é que, além de serem imparciais, as designações também precisam transmitir essa percepção aos envolvidos e ao público.

Árbitro acumula finais importantes

Aos 37 anos, François Letexier é considerado um dos principais árbitros da Europa. Em sua carreira, já esteve à frente de decisões relevantes do calendário internacional, incluindo finais continentais e partidas de grande visibilidade.

Na Copa do Mundo de 2026, ele trabalhou em dois jogos da fase de grupos e fará agora sua primeira partida envolvendo a seleção principal da Argentina.

Caso Prestianni voltou aos holofotes

A lembrança do episódio envolvendo Vinícius Júnior também reapareceu após a divulgação da escala.

Durante o confronto entre Benfica e Real Madrid, o brasileiro acusou Gianluca Prestianni de proferir uma ofensa racista. Como não foi possível confirmar pelas imagens exatamente o que havia sido dito, Letexier interrompeu a partida seguindo o protocolo antirracismo, mas manteve o jogador argentino em campo.

Posteriormente, a Uefa puniu Prestianni com suspensão, sanção que passou a ter validade internacional após ser reconhecida pela Fifa.

O caso ainda serviu de base para uma alteração nas regras adotadas nesta Copa do Mundo. A partir desta edição, qualquer atleta que cobrir a boca durante discussões em campo pode ser expulso diretamente, medida que ficou conhecida informalmente como "regra Prestianni" ou "Lei Vini Jr". A norma já foi aplicada em duas oportunidades ao longo do torneio.