VNL: Turquia derrota o Brasil e conquista o título da Liga das Nações Feminina

A seleção brasileira feminina de vôlei bateu na trave mais uma vez na busca pelo título inédito da Liga das Nações (VNL). Neste domingo, 26, o Brasil foi derrotado pela Turquia por 3 sets a 1, em Macau, na China, e ficou com a medalha de prata. As parciais da decisão foram de 23/25, 25/23, 26/24 e 25/21.

Esta foi a quinta vez que a equipe comandada por José Roberto Guimarães terminou a competição como vice-campeã. Antes, o Brasil havia perdido as finais de 2019, 2021, 2022 e 2025, mantendo a VNL como o principal título que ainda falta à atual geração.

A decisão foi marcada pelo equilíbrio, mas a Turquia aproveitou melhor os momentos decisivos. Principal destaque da final, Melissa Vargas marcou 33 pontos e liderou a seleção europeia ao segundo título da competição. O Brasil também sofreu com o número de erros: foram 17 pontos cedidos às adversárias, contra 12 das turcas.

Como foi a final

O Brasil começou melhor e saiu na frente ao vencer o primeiro set por 25 a 23, impulsionado por Ana Cristina, que marcou oito pontos na parcial.

A reação turca veio no segundo set. Melissa Vargas assumiu o protagonismo, anotou nove pontos e comandou a vitória por 25 a 23, empatando a decisão.

O terceiro set foi o mais equilibrado da partida. As duas equipes alternaram a liderança até os pontos finais, quando a Turquia foi mais eficiente e fechou a parcial em 26 a 24.

Precisando levar o jogo ao tie-break, o Brasil não conseguiu repetir o desempenho do início da partida. A seleção europeia abriu vantagem no quarto set, controlou a pressão e confirmou a vitória por 25 a 21 para conquistar seu segundo título da Liga das Nações.

A conquista também encerrou uma sequência recente favorável ao Brasil no confronto direto. Antes da final, a seleção brasileira havia vencido as três partidas anteriores contra a Turquia, incluindo o duelo pela medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.