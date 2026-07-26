Animais não têm medo de todos os humanos — e cientistas explicam por quê

Os seres humanos costumam ser descritos como os maiores "superpredadores" do planeta por causa da capacidade de caçar, pescar e modificar ecossistemas em uma escala sem precedentes. No entanto, um novo estudo mostra que os animais selvagens não respondem da mesma maneira a toda presença humana e distinguem quando as pessoas representam, de fato, uma ameaça.

A conclusão é de uma pesquisa liderada pelo Instituto Indiano de Ciência (IISc) e publicada na revista científica Ecology Letters.

Após analisar três décadas de estudos sobre o comportamento da fauna em diferentes ambientes, os pesquisadores observaram que caçadores e pescadores provocam respostas muito mais intensas do que turistas, cientistas e outras pessoas que não oferecem risco direto aos animais.

Como os animais reagem a diferentes tipos de presença humana?

A equipe realizou uma meta-análise reunindo pesquisas que avaliaram como diversas espécies modificam seu comportamento na presença de pessoas. Os resultados mostram que animais expostos à caça ou à pesca passam mais tempo atentos ao ambiente, reduzem os períodos de alimentação e alteram seus padrões de deslocamento para diminuir o risco de ataque.

Já diante de atividades humanas não letais, como turismo ou pesquisa científica, as respostas foram mais fracas e bastante variáveis entre espécies e ecossistemas.

Segundo os autores, isso indica que os animais conseguem avaliar o nível de risco representado por diferentes tipos de interação com seres humanos.

Por que estradas podem parecer mais seguras para alguns animais?

Uma das conclusões mais inesperadas do estudo foi que estradas e assentamentos humanos nem sempre aumentam o estado de alerta da fauna. Em alguns casos, essas áreas podem funcionar como refúgios aparentes, já que muitos predadores naturais evitam regiões com grande presença humana.

Além disso, locais com vegetação mais aberta ao longo das estradas podem oferecer áreas favoráveis para alimentação de algumas espécies.

Os pesquisadores ressaltam, porém, que permanecer próximo dessas regiões também aumenta outros riscos, como atropelamentos.

Como o medo influencia alimentação e a sobrevivência

A pesquisa analisou principalmente três comportamentos: alimentação, vigilância e deslocamento. Segundo os autores, essas atividades refletem as decisões que os animais precisam tomar constantemente para equilibrar a busca por alimento e a necessidade de evitar perigos.

Quanto mais tempo um animal dedica à vigilância, menos tempo sobra para se alimentar. Alterações na movimentação também podem afetar o acesso a recursos essenciais, como abrigo, água e alimento, influenciando a sobrevivência e a reprodução.

Descobertas podem ajudar na conservação da fauna

Os resultados apoiam a chamada hipótese da alocação de risco, segundo a qual os animais ajustam seu comportamento de acordo com a intensidade e a frequência das ameaças.

De acordo com os pesquisadores, compreender como diferentes espécies respondem à presença humana pode contribuir para estratégias de conservação e manejo da vida selvagem, sobretudo em áreas onde há conflitos entre pessoas e animais.

A equipe destaca, no entanto, que ainda são necessários estudos de longo prazo para entender se essas mudanças representam apenas adaptações comportamentais ou se podem levar a alterações evolutivas nas populações de animais ao longo das gerações.