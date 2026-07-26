O que é o raciocínio computacional?

Alunos desenvolvem o raciocínio computacional e habilidades lógicas através de atividades escolares (Gorodenkoff/Shutterstock)
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Publicado em 26 de julho de 2026 às 13h00.
Por Leandro Brito*
Quando falamos em raciocínio computacional, muitas pessoas imaginam imediatamente computadores, programação ou tecnologias complexas.
No entanto, essa habilidade vai muito além das telas.
Trata-se, sobretudo, de uma forma de pensar, analisar situações, organizar informações e construir soluções para os desafios que encontramos no dia a dia.
É por isso que o pensamento computacional vem ganhando espaço nas discussões sobre educação e passou a integrar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Em um mundo cada vez mais marcado pela transformação digital, desenvolver essa competência desde os anos iniciais significa preparar crianças para lidar com problemas de maneira mais estruturada, criativa e autônoma.
Na prática, o pensamento computacional envolve capacidades como identificar padrões, dividir problemas complexos em etapas menores, estabelecer sequências lógicas, testar hipóteses e avaliar resultados.
Essas habilidades não são úteis apenas para quem deseja trabalhar com tecnologia no futuro. Elas contribuem para o aprendizado em diferentes áreas do conhecimento e para a formação de cidadãos mais preparados para tomar decisões.
Todos esses processos estão diretamente relacionados ao pensamento computacional.
Um aspecto importante é que esse aprendizado não depende necessariamente do uso de computadores.
Metodologias práticas e lúdicas permitem que os estudantes desenvolvam essas competências por meio de jogos, desafios, atividades colaborativas e recursos concretos. Dessa forma, é possível tornar o ensino mais acessível e inclusivo, independentemente da infraestrutura tecnológica disponível.
Também é importante destacar que o pensamento computacional não substitui os demais componentes curriculares. Pelo contrário. Ele funciona como uma ferramenta que potencializa a aprendizagem. Ao estimular a resolução de problemas, a organização do pensamento e a construção de estratégias, contribui para avanços em áreas como matemática, ciências e linguagem.
As experiências que acompanhamos em escolas públicas demonstram que as crianças respondem de forma muito positiva a esse tipo de abordagem. Elas participam mais ativamente das atividades, demonstram curiosidade, colaboram entre si e se sentem motivadas a buscar soluções para os desafios propostos.
O aprendizado passa a ser construído de forma mais significativa. Outro benefício relevante é o desenvolvimento de competências socioemocionais.
Trabalhar em equipe, lidar com erros, revisar estratégias e persistir diante das dificuldades são atitudes frequentemente mobilizadas durante as atividades relacionadas ao pensamento computacional. Essas experiências ajudam a fortalecer a autonomia e a confiança dos estudantes.
Mais do que acompanhar uma tendência tecnológica, investir no pensamento computacional significa ampliar as oportunidades de aprendizagem e preparar as novas gerações para um cenário em constante transformação.
Trata-se de oferecer às crianças ferramentas para compreender melhor o mundo, fazer perguntas, buscar respostas e construir soluções.
*Leandro Brito é colaborador da Fazer Educação, responsável pelo projeto 'Meu Primeiro Código'.