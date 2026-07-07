Messi vai jogar a Copa de 2030? Entenda por que 2026 pode ser sua despedida

Desde que a Argentina conquistou a Copa do Mundo de 2022, uma pergunta acompanha Lionel Messi em praticamente todas as entrevistas: haverá mais um Mundial? Quatro anos depois, já nos Estados Unidos, a dúvida permanece sem resposta definitiva, embora o cenário atual indique que esta possa, de fato, ser sua última participação no maior torneio do futebol.

Aos 39 anos, o camisa 10 vive mais uma campanha de destaque. Com sete gols em quatro partidas, lidera a artilharia da Argentina e continua sendo o principal responsável pelas ações ofensivas da equipe comandada por Lionel Scaloni. O desempenho mostra que a qualidade permanece intacta, mas também reacende a discussão sobre até onde sua carreira pode chegar.

A idade pesa na projeção

O principal argumento para quem acredita que esta será a despedida de Messi das Copas é o calendário. A próxima edição do torneio acontecerá apenas em 2030, quando o argentino terá 43 anos.

Embora o futebol tenha registrado diversos casos de atletas atuando em alto nível após os 35 anos, disputar uma Copa do Mundo como protagonista aos 43 seria algo praticamente sem precedentes. Por isso, a expectativa é de que o atual Mundial represente o encerramento de uma trajetória iniciada em 2006.

Caso essa previsão se confirme, Messi encerrará sua história em Copas com seis participações, um título mundial, dezenas de recordes e uma coleção de atuações decisivas que o colocam entre os maiores jogadores da história da competição.

O próprio Messi evita cravar o futuro

Apesar da idade, o argentino nunca confirmou que esta será sua última Copa. Sempre que questionado sobre a possibilidade de disputar o Mundial de 2030, prefere adotar um discurso cauteloso.

Desde o título conquistado no Catar, Messi passou a evitar estabelecer prazos para encerrar a carreira. Em diferentes entrevistas, afirmou que prefere viver cada temporada sem fazer planos de longo prazo, deixando qualquer decisão para o momento em que sentir que não consegue mais competir em alto nível.

Essa postura impede que qualquer despedida seja tratada como definitiva.

O histórico recomenda cautela

Se existe um jogador capaz de desafiar previsões, esse jogador é Lionel Messi.

Nos últimos anos, muitos imaginavam que a conquista da Copa de 2022 encerraria sua trajetória pela seleção. Em vez disso, ele permaneceu no grupo, conquistou novos títulos e chegou ao Mundial de 2026 sendo novamente o principal nome da Argentina.

O rendimento nesta edição reforça esse cenário. Além dos sete gols marcados, Messi continua sendo o atleta que concentra a criação das jogadas ofensivas da equipe e tem decidido partidas importantes mesmo aos 39 anos.

Então, essa é realmente a última Copa?

Hoje, a resposta mais provável é sim. A idade, o ciclo natural da carreira e a distância até o próximo Mundial tornam difícil imaginar Messi disputando outra Copa do Mundo como protagonista. Ao mesmo tempo, sua trajetória mostra que fazer previsões sobre o fim de sua carreira nunca foi uma tarefa simples.