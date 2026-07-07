Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quando é o próximo jogo da Argentina na Copa do Mundo?

Atual campeã, a seleção de Messi está nas quartas de final e enfrenta o vencedor de Suíça x Colômbia

Argentina: seleção ganhou de virada do Egito nesta terça-feira, 7 (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Argentina: seleção ganhou de virada do Egito nesta terça-feira, 7 (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 7 de julho de 2026 às 15h14.

A Argentina está nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Atual campeã, a seleção de Lionel Messi venceu o Egito por 3 a 2 nesta terça-feira, 7, em Atlanta, e garantiu vaga na próxima fase do Mundial.

O adversário sairá do confronto entre Suíça e Colômbia, que acontece às 17h, no horário de Brasília.

Quando é o próximo jogo da Argentina?

O próximo jogo da Argentina será no sábado, 11, pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Que horas é o jogo da Argentina?

O jogo deve acontecer por volta das 22h, no horário de Brasília.

A partida da Noruega contra a Inglaterra, em Miami, acontece às 18h, no mesmo dia.

Onde será o jogo?

A partida será disputada em Kansas City, nos Estados Unidos. A cidade é uma das quatro sedes das quartas de final, ao lado de Boston, Miami e Los Angeles. A partir desta fase, todos os jogos da Copa acontecem em solo americano.

Como a Argentina chegou às quartas?

A Argentina avançou com campanha invicta: foram cinco vitórias em cinco jogos.

Na fase de grupos, superou Argélia (3 a 0), Áustria (2 a 0) e Jordânia (3 a 1). Nos 16 avos, precisou da prorrogação para vencer Cabo Verde por 3 a 2, e, nas oitavas, bateu o Egito por 3 a 2.

Messi chega embalado. O camisa 10 marcou contra o Egito, chegou a oito gols no Mundial e lidera a artilharia da competição. O próximo desafio vale uma vaga na semifinal, rumo à tentativa de bicampeonato mundial da Albiceleste.

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