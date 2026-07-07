Pé frio? Torcidas apontam Speed como novo Mick Jagger da Copa do Mundo

Entre memes e superstições do futebol, um personagem inesperado passou a dominar as conversas durante a Copa do Mundo de 2026. O influenciador americano Darren Jason Watkins Jr., conhecido como Speed, virou alvo de brincadeiras nas redes sociais após acompanhar de perto uma sequência de eliminações das seleções para as quais declarou apoio ao longo do torneio.

Comparação com Mick Jagger

A associação surgiu por causa da antiga fama de "pé frio" atribuída ao vocalista dos Rolling Stones, que durante anos foi lembrado por aparecer torcendo para equipes que acabavam derrotadas em grandes competições.

SPEED ROMPE A LLORAR COMO NUNCA LE HEMOS VISTO EN UNA ESQUINA DEL ESTADIO MIENTRAS SUENA SUPERESTRELLA DE AITANA CINE PURO. pic.twitter.com/ZFVswNLsPM — Terreno Viral (@terrenoviral) July 6, 2026

Agora, internautas enxergam um sucessor para essa tradição. Speed esteve presente em jogos de seleções como Costa do Marfim, Cabo Verde, Brasil e Portugal, todas eliminadas após receberem sua torcida durante o Mundial.

Speed aparece decepcionado após os jogos que eliminaram Cabo Verde, Brasil, Costa do Marfim e Portugal (Reprodução / Rede Sociais)

Portugal amplia a sequência

O episódio mais recente aconteceu com Portugal. Admirador declarado de Cristiano Ronaldo, Speed acompanhou a campanha portuguesa em praticamente toda a Copa e esteve nas arquibancadas na derrota por 1 a 0 para a Espanha, pelas oitavas de final, na última segunda-feira, 6. Após o apito final, o influenciador apareceu emocionado com a despedida da seleção.

A única vitória portuguesa que escapou dessa sequência foi justamente a partida contra a Croácia, confronto em que Speed não esteve presente no estádio.

🚨| BREAKING: SPEED IS IN TEARS AS CRISTIANO RONALDO AND PORTUGAL ARE ELIMINATED FROM THE WORLD CUP 💔💔🇵🇹 pic.twitter.com/28dagOarz2 — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 6, 2026

Brasil também entrou na lista

Antes da eliminação portuguesa, Speed já havia acompanhado o Brasil durante a campanha no Mundial. O influenciador esteve ao lado de Luva de Pedreiro e reagiu ao pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães na derrota brasileira para a Noruega, resultado que encerrou a participação da Seleção na competição no domingo, 5.

Speed wanted go kiss Luva de Pedreiro after Bruno G penalty miss against Norway 😹😹 pic.twitter.com/TKrxCLeWrb — wildclip (@wildklip) July 6, 2026

Cabo Verde e a rivalidade com Messi

Admirador declarado de Cristiano Ronaldo, o influenciador acompanhou todos os jogos da Argentina vestindo a camisa das seleções adversárias. O desfecho foi o oposto do esperado: a equipe argentina venceu as quatro partidas, Messi marcou sete gols e, no duelo mais recente, na sexta-feira, 3, liderou a vitória que encerrou a campanha de Cabo Verde, justamente a seleção escolhida por Speed para apoiar nos 16 avos de final.

Vale ressaltar que, durante o jogo, o influenciador foi alvo de ataques racistas da torcida argentina por usar a camisa da seleção cabo-verdiana. Torcedores nas arquibancadas gritaram para Speed "chorar no zoológico" após a derrota.

Argentinian fan shouts "N****, go home!" at iShowSpeed during the World Cup match in Miami pic.twitter.com/Xcnh7LbWVV — Vidol (@imVidol) July 4, 2026

Próximo alvo da torcida

Com Portugal fora da disputa, restou à Speed continuar "secando" Lionel Messi no Mundial. Nesta terça-feira, 7, ele tem outra oportunidade: torcer para que o Egito de Mohamed Salah elimine os argentinos nas quartas de final da Copa do Mundo.

Em sua última postagem nas redes sociais, o americano afirmou "Cristiano Ronaldo continua sendo o maior de todos os tempos, não importa o que aconteça".