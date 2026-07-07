'Parecia desligado': ex-colega revela segredo de Messi nos treinos

Lionel Messi sempre chamou atenção pela capacidade de decidir partidas nos momentos mais importantes. Para Julian Gressel, ex-companheiro do argentino no Inter Miami, porém, o que realmente diferencia o argentino dos demais jogadores acontece longe dos holofotes, durante os treinamentos.

Companheiro de Messi ao longo de 2024, o meio-campista, hoje no Minnesota United, revelou detalhes da rotina do camisa 10 ao The Athletic e afirmou que jamais viu outro atleta capaz de alternar, com tanta naturalidade, momentos de descontração e concentração absoluta.

Segundo Gressel, era comum ver Messi conversando, rindo e brincando com companheiros como Sergio Busquets, Luis Suárez e Jordi Alba durante os treinos. A impressão para quem observava de fora era de que o argentino sequer estava focado na atividade. No entanto, bastava a bola chegar até ele para o cenário mudar completamente.

Um dos episódios que mais marcou Gressel aconteceu em um treinamento voltado para a saída de bola sob pressão.

Enquanto o restante da equipe executava a atividade, Messi permaneceu próximo à linha lateral conversando com um membro da comissão técnica. Mesmo aparentemente desligado do exercício, o argentino percebeu exatamente o momento em que a jogada se desenvolveu.

Quando a equipe conseguiu escapar da marcação, ele já ocupava o espaço ideal no meio-campo. Recebeu a bola e, com um único passe, deixou o atacante livre diante do goleiro.

Para Gressel, essa capacidade de parecer distante da jogada e, ao mesmo tempo, entender tudo o que acontece em campo é algo que nunca encontrou em outro jogador.

Mudava de atitude em segundos

O ex-companheiro também destacou a facilidade com que Messi alternava entre descontração e competitividade.

Segundo ele, o argentino passava boa parte do aquecimento brincando e conversando com os colegas. Porém, no instante em que o exercício começava, sua postura mudava completamente.

Essa transformação era ainda mais evidente em atividades de finalização. Gressel contou que, quando um jogador mais jovem começava levando vantagem ou Messi desperdiçava uma oportunidade, o camisa 10 imediatamente elevava o nível de concentração e praticamente deixava de cometer erros.

Competitivo até nos treinos

Outro aspecto que chamou a atenção do jogador foi a forma como Messi encarava jogos reduzidos durante os treinamentos.

Em muitas atividades, o argentino atuava como jogador neutro, podendo participar das duas equipes. De acordo com Gressel, quando um dos lados abria vantagem no placar, Messi encontrava uma maneira de equilibrar a disputa.

Para ele, essa atitude revelava o quanto o argentino se importava em competir e vencer, mesmo em exercícios realizados durante a semana.

Na avaliação de Gressel, a maior diferença entre Messi e qualquer outro atleta está na forma como enxerga o futebol.

Enquanto a maioria dos jogadores precisa manter concentração máxima durante toda a atividade, o argentino consegue aparentar tranquilidade sem perder a leitura do jogo.

Segundo o meio-campista, essa habilidade faz parecer que Messi está desligado da partida, quando, na verdade, apenas espera o instante exato para intervir e decidir a jogada.

Foi justamente essa combinação entre inteligência, controle emocional e capacidade de acelerar quando necessário que mais impressionou Gressel durante o período em que dividiu o vestiário com o astro argentino no Inter Miami.