Copa dobra movimento dos bares, mas controle de caixa vira vilão

Quando um sistema de gestão está bem estruturado, o gestor passa a ter clareza sobre o negócio em tempo real (RM Nunes/Shutterstock)
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Publicado em 7 de julho de 2026 às 15h00.
Por Eduardo Ferreira*
Quando falamos em Copa do Mundo, é natural que a atenção esteja voltada para os estádios.
Mas, na prática, uma parte importante desse movimento acontece longe deles, dentro de bares, restaurantes e casas cheias de amigos.
Aí é que o impacto econômico se torna mais visível para o Brasil.
Segundo levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrasel, 52% dos bares e restaurantes pretendem transmitir os jogos da Copa até o final do campeonato.
Entre esses estabelecimentos, 80% esperam aumento no faturamento, e a maior parte acredita que o crescimento pode chegar a até 20% durante a competição.
Os dados ganham ainda mais força quando olhamos para o comportamento do consumidor.
Em edições anteriores, dias de jogos do Brasil registraram crescimento superior a 90% nos pedidos de alimentação, com alta de 63% no faturamento.
Na Copa de 2022, o iFood somou mais de 62 milhões de pedidos no período, com picos de até 2,8 milhões em um único dia, e os jogos da seleção brasileira concentraram mais de 10 milhões de pedidos.
E aqui está um ponto importante: vender mais não significa, necessariamente, ganhar mais.
Ao longo dos anos trabalhando com o food service, eu aprendi que o verdadeiro desafio não está no volume de clientes, mas na capacidade de operar bem.
Datas como a Copa criam picos de demanda muito específicos.
Em poucas horas, um estabelecimento pode dobrar o número de atendimentos, aumentar o ticket médio e, ao mesmo tempo, multiplicar a complexidade da operação.
Se não houver controle, esse aumento de movimento rapidamente se transforma em problema.
É assim que muitos negócios perdem margem e até mesmo reputação sem perceber.
Falta de insumos em horário de pico significa venda perdida. Excesso de compras, por outro lado, vira desperdício.
Erros no fechamento impactam diretamente o financeiro, atendimento ruim causa insatisfação, e tudo isso acontece enquanto o salão está cheio.
Por isso, eu costumo dizer que o maior risco não está na falta ou excesso de clientes, mas na falta de gestão.
Hoje, com o grande acesso às tecnologias que temos, não faz mais sentido tomar decisões com base em percepção.
O que diferencia uma operação preparada é a capacidade de antecipar o que vai acontecer.
Com tecnologia adequada, é possível olhar para o histórico de vendas e entender, por exemplo, quais produtos tendem a ter maior saída em dias de jogo, em quais horários ocorre o pico de consumo e qual será o impacto disso no estoque e no caixa.
Isso significa sair do improviso.
Quando um sistema de gestão está bem estruturado, o gestor passa a ter clareza sobre o negócio em tempo real.
Ele acompanha o giro de estoque, entende o custo de cada item, monitora o ticket médio e consegue ajustar a operação enquanto ela acontece, não depois.
E isso faz toda a diferença, pois, durante a Copa, cada jogo funciona quase como uma operação crítica.
Não dá para esperar o dia terminar para entender o que deu certo ou errado.
A decisão precisa acontecer no momento: reforçar um item, ajustar uma oferta, reorganizar o atendimento.
No fim do dia, o que sustenta o crescimento não é o faturamento, é a margem. E a margem não se constrói com movimento. Se constrói com gestão.
A Copa do Mundo, nesse sentido, funciona como um teste claro de maturidade para o setor.
O aumento da demanda vem para todos, mas o resultado não.
Quem se prepara, transforma fluxo em resultado, e quem não está, absorve custo.
Dentro de campo, a vitória depende de estratégia, leitura de jogo e execução. Fora dele, no food service, a lógica é exatamente a mesma.
*Eduardo Ferreira é CCO da ACOM Sistemas, empresa de soluções inteligentes em gestão do food service desenvolvedora do ERP EVEREST 3.0.