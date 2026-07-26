Melissa Vargas nasceu na Turquia? Veja altura e onde joga a algoz do Brasil na VNL

Melissa Vargas foi o principal nome da conquista da Turquia na Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026. A oposta marcou 33 pontos na vitória por 3 sets a 1 sobre o Brasil, na final disputada neste domingo, 26, em Macau, na China, e foi eleita a melhor jogadora (MVP) da competição.

A atuação decisiva reforçou o status de Vargas como uma das principais atletas do vôlei mundial. Natural de Cuba, ela defende a seleção da Turquia desde 2023, após obter a cidadania turca e cumprir o período exigido para representar o país em competições internacionais.

Onde joga Melissa Vargas?

Além de defender a seleção turca, Melissa Vargas atua pelo Fenerbahçe Medicana, de Istambul, um dos clubes mais tradicionais do vôlei europeu. A oposta integra o elenco da equipe nas competições da Confederação Europeia de Vôlei (CEV) na temporada 2026.

Antes de chegar ao Fenerbahçe, Vargas passou por clubes como Cienfuegos, de Cuba, Agel Prostějov, da República Tcheca, Volero Zürich, da Suíça, e Tianjin Bohai Bank, da China.

Quem é Melissa Vargas?

Nascida em 16 de outubro de 1999, na cidade de Cienfuegos, em Cuba, Melissa Vargas iniciou a carreira defendendo a seleção cubana. Em 2021, recebeu a cidadania turca e, dois anos depois, estreou pela seleção da Turquia.

Desde então, tornou-se uma das principais referências da equipe. Em 2023, ajudou o país a conquistar a Liga das Nações e o Campeonato Europeu. Agora, em 2026, voltou a ser protagonista ao liderar a Turquia na conquista do bicampeonato da VNL, coroando a campanha com o prêmio de melhor jogadora do torneio.

Qual é a altura de Melissa Vargas?

Melissa Vargas mede 1,94 metro e atua como oposta, posição responsável por concentrar boa parte dos ataques da equipe. Segundo dados da Volleyball World, a jogadora alcança 3,26 metros na altura do ataque, combinação que ajuda a explicar sua força ofensiva e o desempenho como uma das principais pontuadoras do circuito internacional.