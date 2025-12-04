Quando é a copa do mundo de 2026?

Nesta sexta-feira, 5, a Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa) realiza o sorteio para definir qual será a formação das chaves para os jogos do campeonato.

A divulgação dos times adversários na fase de grupos será feita pelo órgão no sábado, 6. Segundo a organização, a primeira partida está prevista para 11 de junho de 2026.

A próxima Copa do Mundo será sediada por três países: Canadá, México e Estados Unidos. O jogo de abertura será realizado no Estádio Azteca, da Cidade do México, e a final está programada para 19 de julho de 2026, no Estádio MetLife, em Nova Jersey.

O que o sorteio da Fifa define para a Copa do Mundo?

O sorteio será realizado pela Fifa em Washington, capital dos Estados Unidos, para definir os times adversários na fase de grupos. Cada uma das 12 chaves conta com quatro equipes, compostas por integrantes dos quatro potes definidos pela federação.

A única definição já divulgada foi dos três países sede. O Canadá está no grupo B, o México no grupo A e os Estados Unidos, no D.

Confira a primeira divisão de seleções para Copa de 2026

Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha;

Times em repescagem para Copa 2026

Embora o sorteio aconteça na sexta-feira, nem todos os times foram definidos.

Cada país tem direito a uma seleção participante da Copa, exceto a União das Associações Europeias de Futebol (UEFA), que conta com 16 times. Por isso, o Pote 4 é composto por seis times — sendo quatro deles europeus — que serão definidos pela repescagem que acontece em março do próximo ano.

Repescagem da Copa do Mundo: os times europeus na lista

Os 16 times da UEFA competem por quatro vagas destinadas ao grupo. As seleções já foram divididas de acordo com qual posição poderão ocupar na Copa 2026.

Europa A: Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia;

Conheça os times que podem ocupar as vagas da repescagem Intercontinental

Seis times vão disputar as duas vagas destinadas ao grupo na Copa 2026. Entre eles, dois da América Latina.

Intercontinental 1: RD Congo, Jamaica e Nova Caledônia

Quais times participam da Copa do Mundo em 2026?

A próxima Copa do Mundo conta com a participação de 48 times e será a maior da história, com 104 jogos realizados em 16 cidades nos países sede. Confira na lista abaixo os países confirmados na Copa 2026.

Canadá

México

Estados Unidos

Espanha

Argentina

França

Inglaterra

Brasil

Portugal

Holanda

Bélgica

Alemanha

Croácia

Marrocos

Colômbia

Uruguai

Suíça

Japão

Senegal

Irã

Coreia do Sul

Equador

Áustria

Austrália

Noruega

Panamá

Egito

Argélia

Escócia

Paraguai

Tunísia

Costa do Marfim

Uzbequistão

Catar

Arábia Saudita

África do Sul

Jordânia

Cabo Verde

Gana

Curaçao

Haiti

Nova Zelândia

Mais seis times vão integrar a lista após a repescagem em março de 2026.

Brasil participa da Copa do Mundo?

A seleção brasileira de futebol participa da Copa do Mundo em 2026 e está no Pote 1 para o sorteio da fase de grupos.

O Brasil é o único país a ter participado de todas as 22 edições da Copa do Mundo e participa do torneio desde 1930. Além disso, o time brasileiro é o único a ter conquistado o título de campeão cinco vezes e é o maior vencedor dos jogos. A última vitória foi em 2002.

Atrás do Brasil, Alemanha e Itália acumulam quatro taças de ouro da Copa do Mundo cada.

Quais jogadores foram convocados para Copa do Mundo?

O técnico Carlo Ancelotti, que vai treinar a seleção e selecionar os jogadores convocados para Copa em 2026, ainda não divulgou a lista oficial dos esportistas que vão participar das partidas.

Segundo Ancelotti, ele já tem 18 nomes definidos, mas a lista oficial ainda não foi divulgada. No último domingo, 30, em entrevista, o técnico confirmou a participação de dois jogadores: o ponta-direita Estêvão e o ponta-esquerda Vinicius Júnior.

Quem venceu a última Copa do Mundo?

A Argentina venceu a Copa de 2022, realizada no Qatar. A final ocorreu em 18 de dezembro, e o time latino superou a França, vice-campeã, nos pênaltis. O terceiro lugar ficou com a Croácia, que ganhou do Marrocos por 2 a 1.

Em 2022, Brasil foi eliminado nas quartas de final e ficou em 7° lugar.