Copa do Mundo 2026: EUA vão priorizar vistos para torcedores com ingresso

Os Estados Unidos vão priorizar a emissão de vistos para estrangeiros com ingressos para jogos da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá em 11 cidades americanas entre 11 de junho e 19 de julho do ano que vem. O anúncio foi feito pelo presidente Donald Trump na última segunda-feira, 17.

Segundo a Reuters, Washington vai estabelecer um sistema de agendamentos que dará prioridade para candidatos estrangeiros com ingressos para as partidas. Além dos Estados Unidos, o campeonato da FIFA também será sediado no México e no Canadá.

Trump disse a repórteres no Salão Oval da Casa Branca que seu governo tem trabalhado "para garantir que os fãs de futebol de todo o mundo sejam devidamente verificados e possam vir aos EUA no próximo verão sem problemas."

O presidente disse ainda que sua administração já agilizou a emissão de vistos para um tempo médio de 60 dias e que a Copa do Mundo 2026 deve gerar US$ 30 bilhões e criar 200 mil empregos.

Marco Rubio afirmou que a Secretaria de Estado alocou mais 400 oficiais nos consulados, chegando a dobrar a presença em alguns países para agilizar o processo.

Copa do Mundo 2026

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, estimou que entre 5 e 10 milhões de pessoas devem viajar aos Estados Unidos para o evento esportivo.

Segundo a Fifa, mais de um milhão de ingressos já foram comprados pessoas de 212 países e que esses torcedores irão receber informações sobre esse sistema para prioridade do visto até o início de 2026.

Veja os países classificados para a Copa do Mundo

42 países já se classificaram para a Copa e, agora, restam apenas 6 vagas. Confira:

Anfitriões: Canadá, Estados Unidos e México.

Ásia: Austrália, Arábia Saudita, Catar, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão.

África: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia.

América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai.

Oceania: Nova Zelândia.

Europa: Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Escócia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Noruega, Portugal e Suíça.

América do Norte, Central e Caribe: Curaçau, Haiti e Panamá.