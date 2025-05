Carlo Ancelotti, conheça o treinador que assume a seleção brasileira

Carlo Ancelotti, o técnico italiano e ex-treinador do Real Madrid, assinou o contrato com a Seleção Brasileira de Futebol e já começará a trabalhar a partir desta segunda-feira, convocando atletas para os duelos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Ancelotti começa o trabalho num período turbulento para o futebol brasileiro, com a saída de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF, cartola que o contratou, após acusação de falsificar a assinatura de Coronel Nunes, também ex-presidente da CBF.

Ancelotti e o Real Madrid

Ancelotti, até então técnico do Real Madrid, conquistou uma série de títulos em sua segunda passagem pelo clube, iniciada em 2021.

Entre suas principais conquistas estão duas edições da La Liga (2021/22 e 2023/24), duas Copas do Rei (2013/14 e 2022/23), três Liga dos Campeões da UEFA (2013/14, 2021/22 e 2023/24), três Mundias de Clubes (2014, 2022 e 2024), além de múltiplas Supercopas da Espanha e da UEFA.

Quem é Carlo Ancelotti?

Nascido em Reggiolo, na Itália, Ancelotti iniciou sua carreira como jogador oficial em 1976, no Parma, onde fez sua estreia profissional na Série C durante a temporada 1976–77, aos 18 anos.

Ancelotti deixou os campos em 1992 e, em 1995, começou a trabalhar no Reggiana, time italiano que, atualmente, está na Série B.

Desde então, comandou diversos clubes na Europa, incluindo Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid.

É reconhecido por ser o maior vencedor da Liga dos Campeões da UEFA, com cinco títulos conquistados — dois com o Milan e três com o Real Madrid —, além de ser o único treinador a vencer as cinco principais ligas europeias: Serie A (Itália), La Liga (Espanha), Premier League (Inglaterra), Ligue 1 (França) e Bundesliga (Alemanha).

Qual era o salário de Ancelotti no Real Madrid?

No comando do time espanhol, Ancelotti ganhava com um dos maiores salários entre técnicos de clubes do futebol mundial.

O treinador chegou a receber cerca de US$ 10,7 milhões por ano — o que equivale a aproximadamente R$ 61 milhões anuais ou R$ 5 milhões por mês, na cotação atual.

Qual será o salário de Ancelotti na Seleção Brasileira?

De acordo com o jornal espanhol As em matéria publicada em junho de 2024, o acordo é de R$ 4 milhões mensais, o equivalente a R$ 48 milhões anuais.

Quantos títulos Ancelotti conquistou em toda a sua carreira?

Carlo Ancelotti conquistou 32 títulos como treinador ao longo de sua carreira, sendo 17 nacionais e 15 internacionais.

Além disso, Ancelotti é o único treinador a vencer as cinco principais ligas europeias: Serie A (Itália), La Liga (Espanha), Premier League (Inglaterra), Ligue 1 (França) e Bundesliga (Alemanha).

Quais jogadores brasileiros já foram treinados por Ancelotti?

Ao longo da carreira, Ancelotti trabalhou com mais de 40 jogadores brasileiros. Entre os nomes mais recentes estão:

Vinicius Júnior, Rodrygo e Éder Militão — trio titular do Real Madrid.

Casemiro — volante que foi peça-chave no Real Madrid sob Ancelotti e atualmente joga no Manchester United.

Richarlison — atacante que trabalhou com Ancelotti no Everton.

Douglas Costa — atuoso sob o comando do italiano no Bayern de Munique.

Allan — volante que Ancelotti treinou no Napoli e depois no Everton, a pedido do treinador.

Além desses, Ancelotti comandou grandes nomes do passado, como Kaká, Dida, Cafu, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Emerson, Marcelo e Alexandre Pato, principalmente durante suas passagens por Milan, Chelsea, PSG e Real Madrid. Também treinaram brasileiros naturalizados que defenderam outras opções, como Pepe e Deco.