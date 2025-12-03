Libertadores 2026: quais times já estão classificados?

A Libertadores 2025 acabou no último sábado, 29, consagrando o Flamengo como grande campeão. Mas a edição de 2026 do Intercontinental já começa a tomar forma com dezenas de clubes sul-americanos garantindo sua participação.
No momento, 35 dos 47 concorrentes já estão definidos. A distribuição de vagas segue o formato habitual: o Brasil conta com oito lugares assegurados (seis via Brasileirão, um via Copa do Brasil e mais a do campeão, Flamengo), a Argentina com seis, e as demais federações — Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela — recebem quatro cada, independentemente da campanha.
Times do Brasil (8 vagas)
- Flamengo;
- Palmeiras;
- Cruzeiro;
- Mirassol;
- Botafogo;
- Fluminense;
- Bahia;
- Oitavo colocado do Brasileirão ou Campeão da Copa do Brasil.
Times da Argentina (7 vagas)
- Lanús;
- Platense;
- Independiente Rivadavia;
- Rosario Central;
- Boca Juniors;
- Argentinos Juniors;
- Campeão do Clausura ou por pontuação geral.
Times da Bolívia (4 vagas)
- Always Ready;
- The Strongest;
- Bolívar;
- Campeão da Copa da Bolívia.
Times do Chile (4 vagas)
- Coquimbo Unido;
- Duas vagas pelo Campeonato Chileno;
- Uma vaga pela Copa do Chile.
Colômbia (4 vagas)
- Independiente Santa Fe;
- Mais três vagas.
Equador (4 vagas)
- Independiente del Valle;
- Mais três vagas.
Paraguai (4 vagas)
- Libertad;
- Cerro Porteño;
- Guaraní;
- 2 de Mayo.
Peru (4 vagas)
- Universitario;
- Alianza Lima;
- Cusco;
- Sporting Cristal.
Uruguai (4 vagas)
- Nacional;
- Peñarol;
- Liverpool;
- Juventud.
Venezuela (4 vagas)
- Universidade Central;
- Deportivo La Guaira;
- Carabobo;
- Deportivo Táchira.
Quando começa?
A próxima edição da Libertadores começará no dia 4 de fevereiro de 2026.
Veja o calendário completo:
- 1ª fase: 4 e 11 de fevereiro;
- 2ª fase: 18 e 25 de fevereiro;
- 3ª fase: 4 e 11 de março;
- Sorteio da fase de grupos: 18 de março;
- Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio;
- Sorteio do mata-mata: 3 de junho;
- Oitavas de final: 12 e 19 de agosto;
- Quartas de final: 9 e 16 de setembro;
- Semifinais: 14 e 21 de outubro;
- Final: 28 de novembro.