Libertadores 2026: quais times já estão classificados?

A Libertadores 2025 acabou no último sábado, 29, consagrando o Flamengo como grande campeão. Mas a edição de 2026 do Intercontinental já começa a tomar forma com dezenas de clubes sul-americanos garantindo sua participação.

No momento, 35 dos 47 concorrentes já estão definidos. A distribuição de vagas segue o formato habitual: o Brasil conta com oito lugares assegurados (seis via Brasileirão, um via Copa do Brasil e mais a do campeão, Flamengo), a Argentina com seis, e as demais federações — Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela — recebem quatro cada, independentemente da campanha.

Times do Brasil (8 vagas)

Flamengo ;

Palmeiras ;

Cruzeiro;

Mirassol;

Botafogo;

Fluminense;

Bahia;

Oitavo colocado do Brasileirão ou Campeão da Copa do Brasil.

Times da Argentina (7 vagas)

Lanús;

Platense ;

Independiente Rivadavia;

Rosario Central;

Boca Juniors;

Argentinos Juniors;

Campeão do Clausura ou por pontuação geral.

Times da Bolívia (4 vagas)

Always Ready;

The Strongest;

Bolívar;

Campeão da Copa da Bolívia.

Times do Chile (4 vagas)

Coquimbo Unido;

Duas vagas pelo Campeonato Chileno;

Uma vaga pela Copa do Chile.

Colômbia (4 vagas)

Independiente Santa Fe;

Mais três vagas.

Equador (4 vagas)

Independiente del Valle;



Mais três vagas.

Paraguai (4 vagas)

Libertad ;

Cerro Porteño ;

Guaraní ;

2 de Mayo .

Peru (4 vagas)

Universitario ;

Alianza Lima;

Cusco;

Sporting Cristal.

Uruguai (4 vagas)

Nacional;

Peñarol;

Liverpool;

Juventud .

Venezuela (4 vagas)

Universidade Central;

Deportivo La Guaira ;

Carabobo ;

Deportivo Táchira .

Quando começa?

A próxima edição da Libertadores começará no dia 4 de fevereiro de 2026.

Veja o calendário completo: