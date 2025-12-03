Esporte

Libertadores 2026: quais times já estão classificados?

Libertadores 2026: quais times já estão confirmados no intercontinental do ano que vem

Libertadores: times já garantidos no torneio em 2026 (Rodrigo Valle/Getty Images)

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 13h53.

A Libertadores 2025 acabou no último sábado, 29, consagrando o Flamengo como grande campeão. Mas a edição de 2026 do Intercontinental já começa a tomar forma com dezenas de clubes sul-americanos garantindo sua participação.

No momento, 35 dos 47 concorrentes já estão definidos. A distribuição de vagas segue o formato habitual: o Brasil conta com oito lugares assegurados (seis via Brasileirão, um via Copa do Brasil e mais a do campeão, Flamengo), a Argentina com seis, e as demais federações — Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela — recebem quatro cada, independentemente da campanha.

Times do Brasil (8 vagas)

  • Flamengo;
  • Palmeiras;
  • Cruzeiro;
  • Mirassol;
  • Botafogo;
  • Fluminense;
  • Bahia;
  • Oitavo colocado do Brasileirão ou Campeão da Copa do Brasil.

Times da Argentina (7 vagas)

  • Lanús;
  • Platense;
  • Independiente Rivadavia;
  • Rosario Central;
  • Boca Juniors;
  • Argentinos Juniors;
  • Campeão do Clausura ou por pontuação geral.

Times da Bolívia (4 vagas)

  • Always Ready;
  • The Strongest;
  • Bolívar;
  • Campeão da Copa da Bolívia.

Times do Chile (4 vagas)

  • Coquimbo Unido;
  • Duas vagas pelo Campeonato Chileno;
  • Uma vaga pela Copa do Chile.

Colômbia (4 vagas)

  • Independiente Santa Fe;
  • Mais três vagas.

Equador (4 vagas)

  • Independiente del Valle;
  • Mais três vagas.

Paraguai (4 vagas)

  • Libertad;
  • Cerro Porteño;
  • Guaraní;
  • 2 de Mayo.

Peru (4 vagas)

  • Universitario;
  • Alianza Lima;
  • Cusco;
  • Sporting Cristal.

Uruguai (4 vagas)

  • Nacional;
  • Peñarol;
  • Liverpool;
  • Juventud.

Venezuela (4 vagas)

  • Universidade Central;
  • Deportivo La Guaira;
  • Carabobo;
  • Deportivo Táchira.

Quando começa?

A próxima edição da Libertadores começará no dia 4 de fevereiro de 2026.

Veja o calendário completo:

  • 1ª fase: 4 e 11 de fevereiro;
  • 2ª fase: 18 e 25 de fevereiro;
  • 3ª fase: 4 e 11 de março;
  • Sorteio da fase de grupos: 18 de março;
  • Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio;
  • Sorteio do mata-mata: 3 de junho;
  • Oitavas de final: 12 e 19 de agosto;
  • Quartas de final: 9 e 16 de setembro;
  • Semifinais: 14 e 21 de outubro;
  • Final: 28 de novembro.
