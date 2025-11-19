Esporte

País com menos pessoas que Itaquera disputará a Copa pela 1ª vez

Panamá, Haiti e Curaçao se classificaram para a Copa do Mundo de 2026 nas eliminatórias da Concacaf

Curaçao: país tirou de Cabo Verde o posto de menor país a disputar a competição (Ricardo Makyn / AFP/Getty Images)

A última fase das eliminatórias da Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) para a Copa do Mundo 2026 terminou na última terça-feira, 18, com três novas seleções classificadas para o torneio: Curaçau, Haiti e Panamá.

Suriname e Jamaica e vão brigar pelas duas últimas vagas intercontinentais no Torneio Classificatório da Fifa.

Curaçau empatou com a Jamaica, em um jogo sem gols, e garantiu a classificação pelo Grupo B. Essa é a primeira vez que o país vai disputar uma Copa do Mundo.

Com cerca de 156 mil habitantes, o país caribenho tem população equivalente a 1,4% do total da cidade de São Paulo.

Sozinhos, muitos bairros da capital paulista têm população maior que a ilha: Grajaú (384.873 habitantes), Jardim Ângela (311.432), Sacomã (261.436), Jabaquara (214.958) e Itaquera (210.960), por exemplo.

Curaçau desbancou ainda o também estreante Cabo Verde como o menor país a disputar a competição. O país africano, classificado em outubro, tem aproximadamente 4 mil quilômetros quadrados nas suas mais de dez ilhas. Já a nação caribena, localizada perto da costa venezuelana, tem apenas 444 quilômetros quadrados.

Veja os países classificados para a Copa do Mundo:

A Copa do Mundo de 2026 será a maior edição do torneio, com 48 seleções disputando o título pela primeira vez.

A competição acontece entre 11 de junho a 19 de julho de 2026, e será realizada em três países anfitriões: Estados Unidos, México e Canadá.

Até o momento, 42 seleções já estão classificadas para as 48 vagas da Copa do Mundo 2026. Veja abaixo os países já garantidos no torneio.

Anfitriões: Canadá, Estados Unidos e México.

Ásia: Austrália, Arábia Saudita, Catar, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão.

África: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia.

América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai.

Oceania: Nova Zelândia.

Europa: Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Escócia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Noruega, Portugal e Suíça.

América do Norte, Central e Caribe: Curaçau, Haiti e Panamá.

 

 

 

