Itália fora da Copa? O que o time precisa fazer para se classificar

A Itália ainda não garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 e chega às últimas rodadas das Eliminatórias europeias sem depender apenas de si. Fora de um Mundial desde 2014, a Azzurra entra pressionada nesta reta final do Grupo I.

Nesta quinta-feira, 13, a seleção joga contra a Moldávia, às 16h45 (de Brasília). Mesmo com vitória, pode seguir atrás da Noruega, líder isolada e única equipe com 100% de aproveitamento na competição.

Os noruegueses, já a uma vitória da vaga direta, enfrentam a Estônia no mesmo horário.

A chave para a Itália é simples: se a Noruega vencer, garante a vaga direta e complica o caminho italiano. Se a Noruega tiver um empate ou uma derrota, a Itália segue viva. Basta vencer a Moldávia para chegar ao duelo final, em casa contra os próprios noruegueses, dependendo só da pontuação.

Se a disputa for para o saldo de gols, a Noruega tem +26 contra +10 da Itália — diferença considerada praticamente inalcançável neste cenário.

Se não ficar em primeiro, a Itália assegura ao menos a repescagem, fase que reunirá 16 seleções na disputa por quatro vagas europeias no Mundial.

Próximos jogos da Itália

Moldávia x Itália – quinta-feira, 13, às 16h45

– quinta-feira, 13, às 16h45 Itália x Noruega – domingo, 16, às 16h45

Como funcionam as eliminatórias da Copa na Europa

Diferentemente do formato da América do Sul, a qualificação europeia para a Copa do Mundo é dividida em 12 grupos, e apenas o líder de cada chave garante vaga direta no Mundial.

Os vice-líderes seguem para a repescagem europeia, etapa na qual a Itália foi eliminada em 2018 e 2022, ficando fora das duas Copas.

Na edição atual, o cenário se repete. A Itália ocupa a segunda colocação do Grupo I, três pontos atrás da Noruega, líder isolada.

Com duas rodadas restantes — incluindo um confronto direto contra os noruegueses —, a Azzurra ainda tenta assumir a liderança para se classificar sem depender dos playoffs. Se terminar novamente em segundo, volta para a repescagem.

Por enquanto, a Inglaterra é a única seleção europeia já garantida no próximo Mundial. As duas rodadas finais das Eliminatórias definirão os líderes de cada um dos outros 11 grupos, além dos times que irão para a repescagem.

Quais times já se classificaram para a Copa de 2026?

Até aqui, 28 seleções já carimbaram vaga na Copa de 2026, restando 20 lugares em aberto. Nos próximos dias, serão definidos mais 14 classificados: 11 pela Europa e 3 pela América do Norte, elevando o total para 42 dos 48 participantes.

As últimas seis vagas sairão apenas na Data Fifa de março de 2026, quando ocorrem as repescagens mundial e europeia.

Veja as seleções já classificadas para a Copa do Mundo:

América do Norte (anfitriões): Canadá, Estados Unidos e México.

Ásia: Japão, Austrália, Arábia Saudita, Catar, Coreia do Sul, Irã, Jordânia, Uzbequistão.

África: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal, Tunísia.

América do Sul: Argentina, Brasil, Paraguai, Equador, Colômbia, Uruguai.

Europa: Inglaterra.

Oceania: Nova Zelândia.