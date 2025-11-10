FIFA fecha acordos de transmissão da Copa Feminina com Globo e CazéTV

A FIFA oficializou nesta segunda-feira, 10, os acordos com a Globo e a CazéTV para a transmissão da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027™ no Brasil. As duas plataformas vão garantir cobertura nacional do torneio por meio da TV aberta, assinatura e streaming digital gratuito.

As transmissões integram a estratégia global da entidade para ampliar o alcance do futebol feminino. No Brasil, a Globo será responsável por exibir 56 partidas na TV aberta e as 64 partidas no canal SporTV. O canal já tem histórico de cobertura de eventos da FIFA, como as edições anteriores do Mundial feminino.

A CazéTV, projeto digital criado pelo influenciador Casimiro Miguel, vai transmitir todos os 64 jogos ao vivo de forma gratuita por meio de plataformas de terceiros, com foco em engajamento em tempo real. A emissora digital também terá programação pré e pós-jogo com conteúdos para a cobertura dos bastidores e à repercussão dos jogos.

"As duas emissoras vêm mostrando um apoio de longa data ao futebol feminino no Brasil e tiveram um papel decisivo no aumento da sua visibilidade e no crescimento da audiência nos últimos anos", afirmou a diretora-geral de Futebol da FIFA, Jill Ellis, bicampeã da Copa do Mundo Feminina da FIFA como treinadora.

"A renovação da sua colaboração com a FIFA dará continuidade a essa história de sucesso e ajudará o futebol feminino a ganhar ainda mais impulso em um país que recentemente estabeleceu um recorde de público na final do campeonato nacional feminino e viu sua seleção realizar grandes conquistas, incluindo o título da Copa América Feminina de 2025 e a medalha de prata no torneio feminino dos Jogos Olímpicos do ano passado."

A Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027, a décima edição do torneio e a primeira a ser disputada na América do Sul, será realizada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027 e terá 32 seleções se enfrentando em oito cidades-sede.

"A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 será um evento histórico para o futebol e o país, e refletirá o valor que a modalidade ganhou no Brasil. A Globo tem o orgulho de ser parceira na cobertura de mais um grande evento para todos os brasileiros", disse Fernando Manuel Pinto, diretor de direitos esportivos da Globo.

"Expandir a nossa parceria com a FIFA e fazer parte da cobertura mais ampla da história da Copa do Mundo Feminina da FIFA nos enche de orgulho, ainda mais considerando que o torneio será realizado no Brasil. Temos a chance de apoiar o crescimento do futebol feminino e ampliar o seu alcance entre o público jovem e altamente engajado da CazéTV", acrescentou Felipe Aquilino, diretor de direitos de mídia da CazéTV.