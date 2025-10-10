Brasil goleia a Coreia do Sul por 5 a 0 e conquista maior vitória pós-copa de 2022; veja placares

Na manhã desta sexta-feira, 10, a seleção brasileira, sob o comando de Carlo Ancelotti, derrotou a Coreia do Sul por 5 a 0 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

Os gols foram marcados por Estêvão (2x), Rodrygo (2x) e Vinicius Jr., garantindo a maior vitória da seleção após a Copa de 2022.

Esta vitória é a 13ª do Brasil desde o Mundial de 2022, somando amistosos, Eliminatórias e Copa América. A seleção brasileira já havia marcado cinco gols contra a Bolívia, na estreia de Fernando Diniz, mas sofreu um gol, o que torna a goleada sobre a Coreia do Sul a de maior diferença.

Desempenho pós-copa de 2022

Desde a Copa de 2022, o Brasil também acumulou oito derrotas e nove empates, com quatro diferentes técnicos à frente da seleção: Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti.

Vitórias do Brasil pós-copa de 2022