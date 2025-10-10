Brasil goleia a Coreia do Sul por 5 a 0 e conquista maior vitória pós-copa de 2022; veja placares

Agência de notícias
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 10h42.
Na manhã desta sexta-feira, 10, a seleção brasileira, sob o comando de Carlo Ancelotti, derrotou a Coreia do Sul por 5 a 0 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.
Os gols foram marcados por Estêvão (2x), Rodrygo (2x) e Vinicius Jr., garantindo a maior vitória da seleção após a Copa de 2022.
Esta vitória é a 13ª do Brasil desde o Mundial de 2022, somando amistosos, Eliminatórias e Copa América. A seleção brasileira já havia marcado cinco gols contra a Bolívia, na estreia de Fernando Diniz, mas sofreu um gol, o que torna a goleada sobre a Coreia do Sul a de maior diferença.
Desde a Copa de 2022, o Brasil também acumulou oito derrotas e nove empates, com quatro diferentes técnicos à frente da seleção: Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti.
Brasil 4x1 Guiné (Amistoso - 2023)
Brasil 5x1 Bolívia (Eliminatórias - 2023)
Brasil 1x0 Peru (Eliminatórias - 2023)
Brasil 1x0 Inglaterra (Amistoso - 2024)
Brasil 3x2 México (Amistoso - 2024)
Brasil 4x1 Paraguai (Copa América - 2024)
Brasil 1x0 Equador (Eliminatórias - 2024)
Brasil 2x1 Chile (Eliminatórias - 2024)
Brasil 4x0 Peru (Eliminatórias - 2024)
Brasil 2x1 Colômbia (Eliminatórias - 2025)
Brasil 1x0 Paraguai (Eliminatórias - 2025)
Brasil 3x0 Chile (Eliminatórias - 2025)
Brasil 5x0 Coreia do Sul (Amistoso - 2025)