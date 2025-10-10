Esporte

Brasil goleia a Coreia do Sul por 5 a 0 e conquista maior vitória pós-copa de 2022; veja placares

Brasil conquista sua maior vitória pós-Copa de 2022 em amistoso preparatório para a Copa de 2026

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 10h42.

Na manhã desta sexta-feira, 10, a seleção brasileira, sob o comando de Carlo Ancelotti, derrotou a Coreia do Sul por 5 a 0 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

Os gols foram marcados por Estêvão (2x), Rodrygo (2x) e Vinicius Jr., garantindo a maior vitória da seleção após a Copa de 2022.

Esta vitória é a 13ª do Brasil desde o Mundial de 2022, somando amistosos, Eliminatórias e Copa América. A seleção brasileira já havia marcado cinco gols contra a Bolívia, na estreia de Fernando Diniz, mas sofreu um gol, o que torna a goleada sobre a Coreia do Sul a de maior diferença.

Desempenho pós-copa de 2022

Desde a Copa de 2022, o Brasil também acumulou oito derrotas e nove empates, com quatro diferentes técnicos à frente da seleção: Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti.

Vitórias do Brasil pós-copa de 2022

  • Brasil 4x1 Guiné (Amistoso - 2023)

  • Brasil 5x1 Bolívia (Eliminatórias - 2023)

  • Brasil 1x0 Peru (Eliminatórias - 2023)

  • Brasil 1x0 Inglaterra (Amistoso - 2024)

  • Brasil 3x2 México (Amistoso - 2024)

  • Brasil 4x1 Paraguai (Copa América - 2024)

  • Brasil 1x0 Equador (Eliminatórias - 2024)

  • Brasil 2x1 Chile (Eliminatórias - 2024)

  • Brasil 4x0 Peru (Eliminatórias - 2024)

  • Brasil 2x1 Colômbia (Eliminatórias - 2025)

  • Brasil 1x0 Paraguai (Eliminatórias - 2025)

  • Brasil 3x0 Chile (Eliminatórias - 2025)

  • Brasil 5x0 Coreia do Sul (Amistoso - 2025)

