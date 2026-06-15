Arábia Saudita x Uruguai: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

A Arábia Saudita e o Uruguai se enfrentam pela Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira, 15 de junho, às 19h (horário de Brasília), na Arena Hard Rock, em Miami, nos Estados Unidos, pela abertura do Grupo H.
Detalhes da partida
- Data e horário: 15 de junho de 2026, às 19h (Brasília) (local – Miami, Estados Unidos)
- Local: na Arena Hard Rock, em Miami, nos Estados Unidos.
- Confronto: Arábia Saudita x Uruguai – Grupo H.
- Arbitragem: O italiano Maurizio Mariani atuará como arbitro da partida e contará com Daniele Bindoni e Alberto Tegoni como assistentes. O também italiano Marco Di Bello está escalado como VAR.
Transmissão
- Streaming: CazéTV (YouTube, Twitch, Amazon Prime Video) e Disney+.
Escalações prováveis
- Uruguai (técnico Marcelo Bielsa): Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera e Matías Viña; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Federico Valverde; Maximiliano Araújo, Federico Viñas e Darwin Núñez.
- Arábia Saudita (técnico Georgios Donis): Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri, Hassan Tambakti e Moteb Al Harbi; Mohammed Abu Al Shamat, Nasser Al Dawsari, Abdullah Al Khaibari, Ziyad Al Johani e Salem Al Dawsari; Feras Al Brikan.
Contexto
- A seleção do Uruguai encerrou as Eliminatórias Sul-Americanas na quarta posição após uma campanha marcada por dificuldades ao longo do ciclo. Entre os problemas enfrentados esteve a sequência de lesões no elenco, incluindo a do meia Arrascaeta, do Flamengo. O jogador sofreu uma lesão muscular na panturrilha e ainda gera dúvidas sobre suas condições físicas.
- Do outro lado, a equipe árabe garantiu a classificação nas Eliminatórias Asiáticas sem enfrentar maiores obstáculos. O time é comandado pelo técnico alemão Georgios Donis.
- De acordo com o formato da Copa, os confrontos da fase de grupos ocorrem em turno único. Após a conclusão dessa etapa, avançam para a fase seguinte os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos, além dos oito melhores terceiros colocados.
Agenda do Grupo H
- 15/06: Espanha x Cabo Verde – Atlanta (13h00)
- 15/06: Arábia Saudita x Uruguai – Miami (19h00)
- 21/06: Espanha x Arábia Saudita - Atlanta (13h00)
- 21/06: Uruguai x Cabo Verde - Miami (19h00)
- 26/06: Cabo Verde x Arábia Saudita - Houston (21h00)
- 26/06: Uruguai x Espanha - Guadalajara (21h00)