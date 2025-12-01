Esporte

FIFA anunciará calendário da Copa do Mundo neste sábado; veja como assistir

No evento, também serão divulgados os horários e os estádios das 104 partidas do maior campeonato do futebol.

FIFA: Gianni Infantino, presidente da federação (Mustafa Yalcin/Anadolu/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 15h29.

A FIFA apresentará o calendário de jogos da Copa do Mundo de 2026 em uma transmissão ao vivo global neste próximo sábado, 6 de dezembro, diretamente de Washington.

Durante o evento, também serão revelados os horários e os estádios das 104 partidas do maior campeonato do futebol.

De acordo com o comunicado da FIFA, divulgado nesta segunda-feira, a transmissão começará às 12h (horário local, 14h de Brasília), quase 24 horas após o sorteio final que definirá os 12 grupos de quatro equipes para a Copa do Mundo.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, será o responsável pela apresentação, acompanhado de lendas do futebol e representantes das 42 seleções já classificadas, além das equipes que ainda estão na disputa por uma vaga.

Durante o evento, análises sobre os confrontos serão feitas, e também serão compartilhadas histórias importantes, além de perspectivas sobre as sedes que receberão o Mundial, que acontecerá em junho e julho do próximo ano.

Onde assistir?

A transmissão será transmitida ao vivo através das plataformas oficiais da FIFA, incluindo no site FIFA.com e o canal da organização no YouTube.

