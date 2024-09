EA Sports FC 25: tudo que você precisa saber sobre o game - e curtir bastante

O jogo de futebol EA Sports FC 25 já está disponível para aqueles que compraram na pré-venda, com acesso antecipado de sete dias. O lançamento oficial para todos acontece nesta sexta-feira, 27 de setembro.

Como sucessor da popular franquia FIFA, o título é altamente esperado por gamers, streamers e fãs de futebol ao redor do mundo. A nova edição chega com diversas novidades e atualizações que prometem atrair tanto jogadores experientes quanto casuais.

Confira abaixo as principais informações sobre o EA Sports FC 25, incluindo os jogadores mais bem avaliados, os novos recursos do game e a data oficial de lançamento.

Lançamento do EA Sports

20 de setembro

Quem adquiriu o EA Sports FC 25 Ultimate Edition ou o EA Play Pro Ultimate Edition Access (para PC) já tem acesso antecipado ao jogo. Além disso, assinantes do serviço EA Play podem aproveitar um teste limitado de dez horas antes do lançamento oficial, que ocorrerá em 27 de setembro.

27 de setembro

O lançamento geral do EA Sports FC 25 acontecerá em 27 de setembro, quando todos os jogadores terão acesso à Standard Edition do game, disponível para diversas plataformas. Essa versão oferece o jogo completo, mas sem os benefícios de acesso antecipado ou conteúdos extras das edições especiais.

Em quais consoles o jogo está disponível?

PlayStation 5 — a partir de R$ 349

PlayStation 4 — a partir de R$ 349

Xbox Series X/S — a partir de R$ 349

Xbox One — a partir de R$ 349

PC — R$ 299

Nintendo Switch — R$ 299

Confira os jogadores com maior nota no EA Sports FC 25

Masculino

Kylian Mbappé – Real Madrid – overall 91

Rodri – Manchester City – overall 91

Erling Haaland – Manchester City – overall 91

Jude Bellingham – Real Madrid – overall 90

Vini Jr. – Real Madrid – overall 90

Kevin de Bruyne – Manchester City – overall 90

Harry Kane – Bayern de Munique – overall 90

Martin Odegaard – Arsenal – overall 89

Gianluigi Donnarumma – PSG – overall 89

Alisson – Liverpool – overall 89

Feminino

Aitana Bonmatí – Barcelona – overall 91

Alexia Putellas – Barcelona – overall 90

Caroline Graham Hansen – Barcelona – overall 90

Sam Kerr – Chelsea – overall 90

Sophia Smith – Portland Thorns – overall 89

Ada Hegerberg – Lyon – overall 89

Mapi León – Barcelona – overall 89

Marie-Antoinette Katoto – PSG – overall 88

Debinha – Kansas City Current – overall 88

Kadidiatou Diani – PSG – overall 88

O que há de novo no EA Sports FC 25 ?

Funções dos jogadores

Uma novidade importante no EA Sports FC 25 é a introdução de "funções" pré-estabelecidas para os jogadores, que amplia as opções de formações táticas nos diferentes modos de jogo. Essa mecânica visa dar mais profundidade estratégica, permitindo aos gamers explorarem o melhor de cada atleta.

Em um comunicado, a EA Sports destaca que a inteligência artificial foi aprimorada para proporcionar uma experiência de jogo mais autêntica e realista. As funções dos jogadores indicam seus pontos fortes e fracos, refletindo de maneira mais fiel suas características do mundo real, trazendo mais precisão às dinâmicas de cada partida. Veja a seguir:

Goleiros (GL)

Goleiro – Defensivo | Equilibrado

Goleiro-líbero – Equilibrado

Laterais (LD/LE)

Lateral – Defensivo | Equilibrado

Ala – Equilibrado

Lateral com inversão – Defensivo | Equilibrado

Ala que ataca – Equilibrado | Ofensivo

Zagueiros (ZAG)

Atleta de defesa – Defensivo | Equilibrado

Muralha – Equilibrado

Sai jogando – Defensivo | Construção

Volantes (VOL)

Contenção – Defensivo | Deslocamento

Zaga – Defensivo

Armação recuada – Defensivo | Deslocamento

Meias centrais (MC)

Área a área – Equilibrado

Contenção – Defensivo

Armação recuada – Defensivo

Armação – Ofensivo | Deslocamento

Meia pelas pontas – Equilibrado | Ofensivo

Meias abertos (MD/ME)

Ponta – Equilibrado | Ofensivo

Meia com abertura – Defensivo | Equilibrado

Armação aberta – Ofensivo

Atacante por dentro – Equilibrado | Ofensivo

Meia-atacante (CAM)

Armação – Equilibrado | Deslocamento

Atacante sombra – Ofensivo

Meia pelas pontas – Equilibrado | Ofensivo

Pontas (PD/PE)

Ponta – Equilibrado | Ofensivo

Atacante por dentro – Equilibrado | Ofensivo | Deslocamento

Armação aberta – Ofensivo

Atacantes (ATA)

Centroavante – Ofensivo | Completo

Oportunista – Ofensivo

Falso 9 – Construção

Alvo no ataque – Equilibrado | Ofensivo | Aberto

Quais posições e formações foram excluídas do EA Sports FC 25 ?

Posições extintas

Ala-direito (ALD)

Ala-esquerdo (ALE)

Segundo atacante (SA)

Formações extintas

4-4-1-1 — a original, com SA, mas variações seguem disponíveis

4-3-3 (5) — conhecida como “falso nove”

5-2-2-1

Modo Rush

Outra importante novidade do EA Sports FC 25 é o Modo Rush, no qual os jogadores disputam partidas no formato 5 x 5, em um campo reduzido. Esse modo pode ser jogado nos populares Football Ultimate Team, Clubes, e Jogo Rápido.

O Rush oferece uma experiência de jogo mais ágil e simplificada. Com menos jogadores em campo e uma dinâmica mais acelerada, ele proporciona partidas mais leves e divertidas, ideal para quem busca uma jogabilidade mais casual, especialmente entre amigos.

Modo Carreira

O Modo Carreira continua sendo um dos favoritos dos fãs, mesmo com a crescente popularidade do Ultimate Team. Nesta edição, uma das principais novidades é a inclusão das cinco maiores ligas do futebol feminino, oferecendo cenários e detalhes específicos dessa modalidade, ampliando ainda mais a diversidade do jogo.

Outra adição interessante é a função "Live Star Points", que conecta o mundo real ao virtual. Com essa funcionalidade, os jogadores poderão recriar momentos icônicos da temporada 2024-25 no jogo, proporcionando uma experiência ainda mais imersiva e atualizada.