BTG/Nexus: Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro, 33%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial em cenários estimulados de primeiro turno, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 15.

No principal cenário testado pelo instituto, Lula aparece com 42% das intenções de voto, contra 33% do senador Flávio Bolsonaro (PL), uma vantagem de 9 pontos percentuais.

Na sequência aparecem o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), ambos com 4%. Romeu Zema (Novo), Joaquim Barbosa (DC) e Augusto Cury (Avante) registram 2% cada.

Aécio Neves (PSDB) e Cabo Daciolo aparecem com 1% das intenções de voto.

Os votos em branco, nulos ou nenhum somam 5%, enquanto 3% não souberam ou preferiram não responder.

Em comparação com a rodada anterior , Lula avançou de 40% para 42%, enquanto Flávio Bolsonaro recuou de 35% para 33%.

Em um segundo cenário, sem Aécio Neves, Augusto Cury e Cabo Daciolo, Lula amplia ligeiramente sua vantagem.

O presidente marca 43%, contra 34% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos registra 5%, Ronaldo Caiado tem 4%, enquanto Romeu Zema e Joaquim Barbosa aparecem com 3% cada.

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Lula lidera espontânea

A pesquisa também mediu o voto espontâneo, quando nenhum nome é apresentado aos entrevistados. Nesse cenário, Lula lidera com 36% das citações, seguido por Flávio Bolsonaro, com 27%.

Renan Santos aparece com 3%, enquanto Ronaldo Caiado e Romeu Zema registram 1% cada. Outros nomes somam 4%.

Os eleitores que afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum candidato representam 3%, enquanto 24% não souberam responder.

Na série histórica, Lula avançou de 32% para 36% no voto espontâneo desde março, enquanto Flávio Bolsonaro passou de 26% para 27%.

Um dos dados que chamam atenção no levantamento é o nível de consolidação das preferências eleitorais. Entre os entrevistados que declararam voto em algum candidato no cenário principal, 73% afirmam que sua decisão já está tomada e não deve mudar até a eleição. Outros 25% dizem que ainda podem mudar de candidato.

Entre os eleitores de Lula, 81% afirmam que o voto está definido. Entre os apoiadores de Flávio Bolsonaro, esse percentual chega a 77%.

Já os eleitores dos candidatos que aparecem atrás dos dois líderes demonstram maior volatilidade. Entre os que citam Ronaldo Caiado, 54% dizem que ainda podem mudar de escolha. O percentual sobe para 64% entre os eleitores de Joaquim Barbosa e para 74% entre os de Augusto Cury.

Lula lidera entre mulheres, Nordeste e eleitores de menor renda

A pesquisa mostra que Lula mantém vantagem entre as mulheres. No cenário principal, o petista registra 47% das intenções de voto nesse segmento, contra 28% de Flávio Bolsonaro.

Entre os homens, o cenário é mais equilibrado: 39% para o senador e 38% para o presidente.

Por faixa etária, Lula lidera em todos os grupos. Entre os jovens de 16 a 24 anos, registra 38%, contra 27% de Flávio Bolsonaro. Na faixa de 25 a 40anos,s há empate técnico, com 37% para cada um.

Entre os eleitores com 60 anos ou mais, Lula alcança 51%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 32%.

No recorte por escolaridade, Lula obtém seu melhor desempenho entre entrevistados com ensino fundamental, com 56%, contra 27% de Flávio Bolsonaro. Já entre os eleitores com ensino médio, o senador lidera numericamente por 39% a 34%.

A vantagem do presidente também é maior entre os eleitores de menor renda. Entre aqueles com renda familiar de até um salário mínimo, Lula registra 51%, contra 26% de Flávio Bolsonaro. Já entre os entrevistados com renda superior a cinco salários mínimos, o senador aparece numericamente à frente, com 39% contra 36%.

Regionalmente, o maior reduto eleitoral de Lula continua sendo o Nordeste, onde alcança 59% das intenções de voto, contra 22% de Flávio Bolsonaro.

No Sul, ocorre o movimento inverso: Flávio Bolsonaro lidera com 43%, enquanto Lula registra 34%. No Norte/Centro-Oeste, o senador tem 38% e o presidente, 33%.

No Sudeste, os dois aparecem próximos, com 38% para Lula e 36% para Flávio Bolsonaro.

No recorte religioso, Lula lidera entre católicos, com 46% contra 30%, e entre os entrevistados sem religião, por 53% a 19%. Flávio Bolsonaro tem sua principal vantagem entre evangélicos, segmento no qual registra 48% das intenções de voto, contra 27% do presidente.

A pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.017 eleitores por telefone entre os dias 12 e 14 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06645/2026.