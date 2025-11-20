Conheça as seleções 'improváveis' que vão disputar a Copa de 2026

A Copa do Mundo de 2026, sediada por México, Estados Unidos e Canadá, será a primeira realizada em três países diferentes. Além disso, será a maior edição do torneio, com 48 seleções disputando o título

Com o número maior de competidores, a Copa de 2026 abriu a possibilidade para a participação de diversas seleções "improváveis".

Entre estreantes, como Curaçau, Jordânia e Uzbequistão, e voltas de seleções que não participavam do torneio há décadas, como Escócia, Haiti e Áustria

Seleções estreantes

Cabo Verde

A ilha africana lusófona garantiu sua vaga ao liderar um difícil grupo nas eliminatórias da CAF, superando seleções tradicionais como Camarões e Angola. A estreia dos Tubarões Azuis faz deles o país de menor extensão a disputar um Mundial, e o segundo menos populoso da história a jogar uma Copa.

Jordânia

Vizinha de Palestina, Israel, Arábia Saudita e Iraque, a seleção da Jordânia tem sua estreia garantida na maior edição da história da Copa do Mundo. A vaga foi confirmada com vitória por 3 a 0 sobre Omã, em 5 de junho, e também com a vitória da Coreia do Sul sobre o Iraque no mesmo dia.

Uzbequistão

A ex-nação soviética da Ásia Central se classificou para sua primeira Copa do Mundo em junho deste ano ao se ficar entre os dois mais bem colocados de seu grupo nas eliminatórias da AFC.

Curaçau

Na última década, o futebol na ilha caribenha cresceu, culminando com a classificação para sua primeira Copa do Mundo. A equipe vai para o Mundial de 2026 após terminar como líder do Grupo B na terceira fase das eliminatórias da Concacaf.

Retornos

Escócia

Foram 28 anos de espera, mas a Escócia disputará a Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998. Na última rodada das eliminatórias da UEFA, em um jogo emocionante, os escoceses venceram a Dinamarca por 4 a 2 – com direito a gol de bicicleta de McTominay – e garantiram a vaga.

Noruega

Após 28 anos de ausência, a Noruega está de volta à Copa do Mundo. Os escandinavos garantiram sua vaga no torneio na última rodada das eliminatórias da UEFA. E Haaland – uma máquina de gols – marcou 16 vezes em oito jogos do torneio e liderou a atual "geração de ouro" norueguesa.

Haiti

Apesar de jogar todas as suas partidas como mandante em um campo neutro, o Haiti conseguiu chegar ao Mundial pela primeira vez desde 1974 após derrotar a Nicarágua por 2 a 0.

Áustria

Pela primeira vez desde 1998, a seleção austríaca estará representada no maior palco do futebol. Seu melhor resultado na história das Copas do Mundo foi o terceiro lugar na Copa do Mundo de 1954, além de um quarto lugar em 1934. A Áustria garantiu sua vaga na última rodada com o empate por 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina. Nas eliminatórias, os austríacos tiveram apenas uma derrota em oito jogos. Foi para a Romênia, em outubro.

Classificação para a Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 terá 16 times da UEFA, 9 da CAF, 8 da AFC, 6 da CONMEBOL, 6 da CONCACAF (incluindo os três anfitriões) e 1 da OFC.

Essas vagas representam 46 das 48 disponíveis. As duas últimas serão decididas em um torneio de repescagem.

O orneio terá seis seleções: um por confederação com exceção da UEFA, mais um time adicional da confederação dos países-sedes.