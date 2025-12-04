Três times que já ganharam Libertadores e Brasileirão no mesmo ano

Em 2025, Flamengo venceu a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca, a Libertadores e o Brasileirão (Rodrigo Valle/Getty Images)
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 16h13.
Nesta quarta-feira, 3, o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro quatro dias após erguer a taça da CONMEBOL Libertadores.
É a segunda vez na história que o time carioca alcança as duas vitórias no mesmo ano. Além do Flamengo, outros três times já venceram os dois títulos na mesma temporada.
Com o placar de 1 a 0 contra o Ceará na final do Brasileirão, o Flamengo também alcançou sua quarta vitória no ano. Caso vença o Cruz Azul na segunda fase da Copa Intercontinental na partida da próxima quarta-feira, 10, o Rubro-Negro vai para semifinal da competição e pode ter sua quinta final ainda este ano.
Ao longo da história dos campeonatos, apenas três times conseguiram combinar as duas vitórias no mesmo ano. A última vez que isso aconteceu foi com o próprio Flamengo, em 2019.
O Brasileirão começou a ser disputado oficialmente em 1971. No entanto, em 2019, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reconheceu que os títulos da Taça Brasil e Taça de Prata a partir de 1959 como vitórias do campeonato nacional.
A vitória de 2025 também aproxima o Flamengo do Palmeiras, que atualmente é o maior campeão do Brasileirão, com 12 títulos.
Vale ressaltar que o número de vitórias do Flamengo é tema de debates no futebol nacional. O time considera nove conquistas, mas para CBF são apenas oito.
A divergência começou em 1987, quando a entidade alegou não ter verba para realizar o campeonato após uma temporada conturbada no ano anterior. Com isso, o Flamengo e outros 12 times (Fluminense, Vasco, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Grêmio, Internacional, Atlético-MG, Cruzeiro e Bahia) resolveram criar a Copa União.
Com apenas 16 times e reclamações das torcidas que foram excluídas, o campeonato seguiu, mas a CBF revogou a decisão e decidiu realizar o Brasileirão naquele ano.
Entre debates da Confederação e dos organizadores da Copa União — chamados de Clube dos 13 —, em 87 as competições resultaram em dois campeões: o Flamengo na Copa União e o Sport no Brasileirão.
Até hoje, a pauta segue em debate, gerando confusão em relação a quantos títulos o time carioca possui.
Em 2025, o Flamengo conquistou sua quarta vitória da competição latina e é o maior vencedor do campeonato no Brasil. As anteriores ocorreram em 1981, 2019 e 2022.
No cenário nacional, o Flamengo é seguido pelo Palmeiras, São Paulo, Santos e Grêmio, cada um com três vitórias.
Se vencer o mexicano Cruz Azul, o Flamengo vai para a semifinal da Copa Intercontinental, que será disputada em 13 de dezembro.
Caso seja vitorioso na partida contra o Pyramids (Egito), o Rubro-Negro vai para a final da competição e pode disputar sua quinta decisão ainda este ano. A partida será realizada em Doha, capital do Catar, no dia 17 de dezembro, contra o Paris Saint-Germain.