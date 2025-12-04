Três times que já ganharam Libertadores e Brasileirão no mesmo ano

Nesta quarta-feira, 3, o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro quatro dias após erguer a taça da CONMEBOL Libertadores.

É a segunda vez na história que o time carioca alcança as duas vitórias no mesmo ano. Além do Flamengo, outros três times já venceram os dois títulos na mesma temporada.

Com o placar de 1 a 0 contra o Ceará na final do Brasileirão, o Flamengo também alcançou sua quarta vitória no ano. Caso vença o Cruz Azul na segunda fase da Copa Intercontinental na partida da próxima quarta-feira, 10, o Rubro-Negro vai para semifinal da competição e pode ter sua quinta final ainda este ano.

Confira times que venceram a Libertadores e o Brasileirão no mesmo ano

Ao longo da história dos campeonatos, apenas três times conseguiram combinar as duas vitórias no mesmo ano. A última vez que isso aconteceu foi com o próprio Flamengo, em 2019.

Santos - Venceu a Libertadores e a Taça Brasil em 1962 e 1963

Venceu a Libertadores e a Taça Brasil em 1962 e 1963 Botafogo - Conquistou os dois títulos na temporada de 2024

Conquistou os dois títulos na temporada de 2024 Flamengo - Foi campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2019 e 2025

O Brasileirão começou a ser disputado oficialmente em 1971. No entanto, em 2019, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reconheceu que os títulos da Taça Brasil e Taça de Prata a partir de 1959 como vitórias do campeonato nacional.

Ranking dos cinco maiores vencedores do Brasileirão

A vitória de 2025 também aproxima o Flamengo do Palmeiras, que atualmente é o maior campeão do Brasileirão, com 12 títulos.

Palmeiras - 12 vitórias

12 vitórias Flamengo - 8 vitórias

8 vitórias Santos - 8 vitórias

8 vitórias Corinthians - 7 vitórias

7 vitórias São Paulo - 6 vitórias

Polêmica vitória de 1987

Vale ressaltar que o número de vitórias do Flamengo é tema de debates no futebol nacional. O time considera nove conquistas, mas para CBF são apenas oito.

A divergência começou em 1987, quando a entidade alegou não ter verba para realizar o campeonato após uma temporada conturbada no ano anterior. Com isso, o Flamengo e outros 12 times (Fluminense, Vasco, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Grêmio, Internacional, Atlético-MG, Cruzeiro e Bahia) resolveram criar a Copa União.

Com apenas 16 times e reclamações das torcidas que foram excluídas, o campeonato seguiu, mas a CBF revogou a decisão e decidiu realizar o Brasileirão naquele ano.

Entre debates da Confederação e dos organizadores da Copa União — chamados de Clube dos 13 —, em 87 as competições resultaram em dois campeões: o Flamengo na Copa União e o Sport no Brasileirão.

Até hoje, a pauta segue em debate, gerando confusão em relação a quantos títulos o time carioca possui.

Ranking dos cinco maiores vencedores da Libertadores

Em 2025, o Flamengo conquistou sua quarta vitória da competição latina e é o maior vencedor do campeonato no Brasil. As anteriores ocorreram em 1981, 2019 e 2022.

No cenário nacional, o Flamengo é seguido pelo Palmeiras, São Paulo, Santos e Grêmio, cada um com três vitórias.

Independiente (Argentina) - 7

7 Boca Juniors (Argentina) - 6

6 Peñarol (Uruguai) - 5

5 River Plate (Argentina) - 4

4 Estudiantes (Argentina) - 4

Flamengo pode conquistar outro título em 2025?

Se vencer o mexicano Cruz Azul, o Flamengo vai para a semifinal da Copa Intercontinental, que será disputada em 13 de dezembro.

Caso seja vitorioso na partida contra o Pyramids (Egito), o Rubro-Negro vai para a final da competição e pode disputar sua quinta decisão ainda este ano. A partida será realizada em Doha, capital do Catar, no dia 17 de dezembro, contra o Paris Saint-Germain.