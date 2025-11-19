Esporte

Restam 6 vagas na Copa: veja quais países ainda podem se classificar

Copa do Mundo de 2026 será a primeira edição com 48 seleções disputando o título; 42 países já estão classificados

Lionel Messi: seleção argentina ganhou a Copa do Mundo de 2022 (Simon Bruty/Anychance/Getty Images)

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13h31.

Já estão ocupadas 42 das 48 vagas para a Copa do Mundo de 2026, que será a maior edição já realizada do torneio.

A competição acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, e será realizada em três países anfitriões: Estados Unidos, México e Canadá.

Na última terça-feira, 18, cinco seleções europeias garantiram vagas para a Copa do Mundo: Espanha, Bélgica, Escócia, Áustria e Suíça.

Na terça-feira também, nas eliminatórias da Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf), três novas seleções se classificaram para o torneio: Curaçau, Haiti e Panamá.

Veja quais países disputam as últimas vagas da Copa

Ao todo, 42 seleções já se classificaram para a Copa do Mundo 2026. Agora, as seis vagas restantes serão decididas na repescagem europeia e no Torneio Classificatório da FIFA, uma espécie de repescagem intercontinental.

A Europa terá mais quatro vagas para o torneio, que serão decididas em uma disputa com 16 seleções: os 12 segundos colocados das eliminatórias europeias e os quatro melhores vencedores de grupos da Liga das Nações da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA), desconsiderando os que já se classificaram diretamente para o Mundial.

Os 16 participantes da repescagem da UEFA serão: Albânia, Bósnia e Herzegovina, Dinamarca, Eslováquia, Kosovo, Irlanda, Irlanda do Norte, Itália, Macedônia do Norte, País de Gales, Polônia, República Tcheca, Romênia, Suécia, Turquia e Ucrânia.

Já no Torneio Classificatório da FIFA, Jamaica, Suriname, RD do Congo, Iraque, Nova Caledônia e Bolívia disputam outras duas vagas.

Veja os países classificados para a Copa do Mundo:

Anfitriões: Canadá, Estados Unidos e México.

Ásia: Austrália, Arábia Saudita, Catar, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão.

África: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia.

América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai.

Oceania: Nova Zelândia.

Europa: Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Escócia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Noruega, Portugal e Suíça.

América do Norte, Central e Caribe: Curaçau, Haiti e Panamá.

 

 

