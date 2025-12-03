Veja quanto o Flamengo pode ganhar se vencer o Brasileirão nesta quarta

O Flamengo pode embolsar mais de R$ 50 milhões apenas em premiação esportiva se confirmar o título do Campeonato Brasileiro de 2025.

Líder da competição, o clube carioca está a duas rodadas do fim do torneio e pode garantir a taça já nesta quarta-feira, 3, no jogo contra o Ceará, a depender dos resultados da rodada.

O valor considera exclusivamente a premiação por desempenho no Brasileirão e não inclui cotas de transmissão ou outras receitas comerciais.

A premiação é distribuída pelas ligas que organizam os blocos de clubes: a Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e a LFU (Liga Forte União do Futebol Brasileiro). O Flamengo faz parte da Libra.

A entidade não divulgou oficialmente os critérios de distribuição, mas o Valor Econômico apurou que o clube da Libra que conquistar o título nacional receberá mais de R$ 50 milhões em premiação.

Em comparação, o campeão brasileiro de 2024 levou R$ 48,1 milhões, enquanto o vencedor de 2023 recebeu R$ 45 milhões.

Flamengo lidera o Brasileirão

O time comandado por Filipe Luís chega à 37ª rodada com 75 pontos, cinco a mais que o Palmeiras, vice-líder com 70. Restam apenas duas rodadas para o fim do campeonato: a penúltima ocorre entre terça-feira e quinta-feira, e a última será disputada no domingo.

A campanha do rubro-negro tem 22 vitórias, nove empates e cinco derrotas. Para conquistar o título de forma direta, o cenário mais simples é vencer o Ceará. Mesmo com dois empates nos jogos restantes, contra Ceará e Mirassol, o Flamengo também garante a taça.

As projeções mais recentes apontam que o Flamengo tem entre 95% e 97% de probabilidade de conquistar o Brasileirão.

Premiação total da temporada ultrapassa R$ 265 milhões

Com o título da Conmebol Libertadores de 2025, conquistado no último sábado, o Flamengo já garantiu US$ 40,4 milhões (cerca de R$ 215,332 milhões), após vencer o Palmeiras por 1 a 0 no Estádio Monumental, no Peru.

Caso também confirme o título brasileiro, o clube vai somar mais de R$ 265,3 milhões em premiações apenas com o desempenho esportivo na temporada.