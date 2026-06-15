Esporte

Fase de grupos copa 2026

Bélgica x Egito: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Bélgica entra em campo após a eliminação ainda na fase de grupos da Copa do Catar 2022 e chega ao torneio como uma das principais favoritas da chave,

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de junho de 2026 às 08h00.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

A Bélgica e Egito se enfrentam pela Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira, 15 de junho, às 16h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, pela abertura do Grupo G.

Detalhes da partida

  • Data e horário: 15 de junho de 2026, às 16h (Brasília) (local – Seattle, Washington)
  • Local: no Lumen Field, em Seattle, em Washington.
  • Confronto: Bélgica x Egito – Grupo G.
  • Arbitragem: Ramon integrará um trio de arbitragem totalmente brasileiro, com Danilo Martins e Rafael Alves atuando como assistentes. Esta será a segunda vez que árbitros brasileiros estarão em campo nesta edição do Mundial.

Transmissão

  • TV aberta: Globo e SBT
  • TV fechada: SporTV
  • Streaming: Ge TV (apenas no Globoplay) e CazéTV (YouTube, Twitch, Amazon Prime Video). A CazéTV transmitirá gratuitamente em 4K.

Escalações prováveis

  • Bélgica (técnico Rudi Garcia): Diego Moreira, Maxim De Cuyper, Vanaken, Senne Lammens, Arthur Theate, Nicolas Raskin, Witsel, Joaquin Seys, Jeremy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Koni de Winter, Alexis Saelemaekers, Mike Penders e Lukaku.
  • Egito (técnico Hossam Hassan Hassanein Hussein): Hassan, Mohamed El-Shenawy, Mahmoud Saber, Ramy Rabia, Ahmed Sayed, Nabil Emad Dunga, Hamdi Fathi, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Alaa, Ibrahim Adel, Tarek Alaa, El Mahdy Soliman, Mostafa Zico, Karim Hafez, Hamza Abdelkarim.

Contexto

  • Bélgica e Egito fazem sua estreia na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, em Seattle, em um confronto que vale pontos importantes no Grupo G, que também inclui Irã e Nova Zelândia.
  • A Bélgica entra em campo após a eliminação ainda na fase de grupos da Copa do Catar 2022 e chega ao torneio como uma das principais favoritas da chave, buscando um início consistente.
  • Já o Egito tenta alcançar, pela primeira vez, uma classificação às oitavas de final em uma Copa do Mundo, o que coloca a partida como um dos primeiros testes decisivos para suas pretensões na fase eliminatória.

Agenda do Grupo G

  • 15/06: Bélgica x Egito – Seattle (16h00)
  • 15/06: Irã x Nova Zelândia – Los Angeles (22h00)
  • 21/06: Bélgica x Irã (16h00)
  • 21/06: Nova Zelândia x Egito (22h00)
  • 26/06: Egito x Irã (20h00)
  • 26/06: Nova Zelândia x Bélgica (20h00)
Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoFutebolBélgicaEgito

Mais de Esporte

Após 'efeito Messi', futebol virou negócio de US$ 23 bilhões nos EUA — mas por que não virou paixão?

UFC na Casa Branca: horário, card completo e onde assistir ao UFC Freedom 250

7 a 1 é muito? Copa do Mundo já teve goleadas ainda maiores; saiba quais

Com 7 a 1 contra Curaçao, Alemanha tira do Brasil o posto de maior artilheira das Copas

Mais na Exame

Brasil

Racha entre Brandão e grupo de Dino divide PT e preocupa aliados de Lula no Maranhão

Mundo

Reino Unido vai proibir redes sociais para menores de 16 anos

Um conteúdo Bússola

Copa faz setor de livros, jornais e revistas crescer 13,4%, diz pesquisa

Carreira

A história que você conta sobre si afeta o seu bem-estar, diz estudo