Bélgica x Egito: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

A Bélgica e Egito se enfrentam pela Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira, 15 de junho, às 16h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, pela abertura do Grupo G.
Detalhes da partida
- Data e horário: 15 de junho de 2026, às 16h (Brasília) (local – Seattle, Washington)
- Local: no Lumen Field, em Seattle, em Washington.
- Confronto: Bélgica x Egito – Grupo G.
- Arbitragem: Ramon integrará um trio de arbitragem totalmente brasileiro, com Danilo Martins e Rafael Alves atuando como assistentes. Esta será a segunda vez que árbitros brasileiros estarão em campo nesta edição do Mundial.
Transmissão
- TV aberta: Globo e SBT
- TV fechada: SporTV
- Streaming: Ge TV (apenas no Globoplay) e CazéTV (YouTube, Twitch, Amazon Prime Video). A CazéTV transmitirá gratuitamente em 4K.
Escalações prováveis
- Bélgica (técnico Rudi Garcia): Diego Moreira, Maxim De Cuyper, Vanaken, Senne Lammens, Arthur Theate, Nicolas Raskin, Witsel, Joaquin Seys, Jeremy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Koni de Winter, Alexis Saelemaekers, Mike Penders e Lukaku.
- Egito (técnico Hossam Hassan Hassanein Hussein): Hassan, Mohamed El-Shenawy, Mahmoud Saber, Ramy Rabia, Ahmed Sayed, Nabil Emad Dunga, Hamdi Fathi, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Alaa, Ibrahim Adel, Tarek Alaa, El Mahdy Soliman, Mostafa Zico, Karim Hafez, Hamza Abdelkarim.
Contexto
- Bélgica e Egito fazem sua estreia na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, em Seattle, em um confronto que vale pontos importantes no Grupo G, que também inclui Irã e Nova Zelândia.
- A Bélgica entra em campo após a eliminação ainda na fase de grupos da Copa do Catar 2022 e chega ao torneio como uma das principais favoritas da chave, buscando um início consistente.
- Já o Egito tenta alcançar, pela primeira vez, uma classificação às oitavas de final em uma Copa do Mundo, o que coloca a partida como um dos primeiros testes decisivos para suas pretensões na fase eliminatória.
Agenda do Grupo G
- 15/06: Bélgica x Egito – Seattle (16h00)
- 15/06: Irã x Nova Zelândia – Los Angeles (22h00)
- 21/06: Bélgica x Irã (16h00)
- 21/06: Nova Zelândia x Egito (22h00)
- 26/06: Egito x Irã (20h00)
- 26/06: Nova Zelândia x Bélgica (20h00)