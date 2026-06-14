UFC na Casa Branca: horário, card completo e onde assistir ao UFC Freedom 250

(Foto: Divulgação/UFC)
Redação Exame
Publicado em 14 de junho de 2026 às 19h55.
Neste domingo, 14, a partir das 21h (horário de Brasília), acontece o UFC Freedom 250 em um palco inédito: a Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos.
O evento reúne algumas das principais estrelas da organização, incluindo o brasileiro Alex "Poatan" Pereira, e integra as celebrações pelos 250 anos da independência americana — coincidindo também com o aniversário de 80 anos do presidente Donald Trump.
A luta principal da noite será a unificação dos cinturões dos pesos-leves, entre o campeão Ilia Topuria e o campeão interino Justin Gaethje.
No co-evento principal, Poatan encara o francês Ciryl Gane pelo cinturão interino dos pesos-pesados, duelo em que o brasileiro pode entrar para a história como o primeiro tricampeão em categorias diferentes do UFC.
Além de Poatan, outros dois brasileiros estarão em ação no card: Maurício Ruffy e Diego Lopes.
A transmissão é feita com exclusividade pelo Paramount+, via streaming. Segundo o UFC, o pré-show começa às 19h (horário de Brasília), e o card principal tem início às 21h.
- Pré-show: 19h (horário de Brasília)
- Card principal: 21h (horário de Brasília)
Card principal (a partir das 21h, horário de Brasília)
- Ilia Topuria x Justin Gaethje — unificação do cinturão dos pesos-leves
- Alex "Poatan" Pereira x Ciryl Gane — cinturão interino dos pesos-pesados
- Sean O'Malley x Aiemann Zahabi — peso-galo
- Josh Hokit x Derrick Lewis — peso-pesado
- Maurício Ruffy x Michael Chandler — peso-leve
- Bo Nickal x Kyle Daukaus — peso-médio
- Diego Lopes x Steve Garcia — peso-pena