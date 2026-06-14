UFC na Casa Branca: horário, card completo e onde assistir ao UFC Freedom 250

Neste domingo, 14, a partir das 21h (horário de Brasília), acontece o UFC Freedom 250 em um palco inédito: a Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos.

O evento reúne algumas das principais estrelas da organização, incluindo o brasileiro Alex "Poatan" Pereira, e integra as celebrações pelos 250 anos da independência americana — coincidindo também com o aniversário de 80 anos do presidente Donald Trump.

A luta principal da noite será a unificação dos cinturões dos pesos-leves, entre o campeão Ilia Topuria e o campeão interino Justin Gaethje.

No co-evento principal, Poatan encara o francês Ciryl Gane pelo cinturão interino dos pesos-pesados, duelo em que o brasileiro pode entrar para a história como o primeiro tricampeão em categorias diferentes do UFC.

Além de Poatan, outros dois brasileiros estarão em ação no card: Maurício Ruffy e Diego Lopes.

Onde assistir

A transmissão é feita com exclusividade pelo Paramount+, via streaming. Segundo o UFC, o pré-show começa às 19h (horário de Brasília), e o card principal tem início às 21h.

Horário

- Pré-show: 19h (horário de Brasília)

- Card principal: 21h (horário de Brasília)

Card completo — UFC Freedom 250

Card principal (a partir das 21h, horário de Brasília)

- Ilia Topuria x Justin Gaethje — unificação do cinturão dos pesos-leves

- Alex "Poatan" Pereira x Ciryl Gane — cinturão interino dos pesos-pesados

- Sean O'Malley x Aiemann Zahabi — peso-galo

- Josh Hokit x Derrick Lewis — peso-pesado

- Maurício Ruffy x Michael Chandler — peso-leve

- Bo Nickal x Kyle Daukaus — peso-médio

- Diego Lopes x Steve Garcia — peso-pena