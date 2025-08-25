Esporte

Convocação da Seleção Brasileira: veja a lista completa de jogadores para Eliminatórias da Copa

Jogadores vão representar o Brasil em confronto contra o Chile, no Maracanã, e a Bolívia, em El Alto

Carlo Ancelotti: treinador italiano assume a Seleção Brasileira de Futebol (NELSON ALMEIDA/AFP /Getty Images)

Mateus Omena

Repórter

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 15h36.

Última atualização em 25 de agosto de 2025 às 15h45.

O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, realizou nesta segunda-feira, 25 de agosto, a convocação dos jogadores da Seleção Brasileira para os confrontos contra Chile e Bolívia, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A transmissão foi feita pelo canal do CBF no Youtube, às 15h30 (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Confira a lista dos jogadores convocados para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo

Goleiros

  • Alisson (Liverpool)
  • Bento (Al-Nassr)
  • Hugo Souza Corinthians)

Defensores

  • Alexsandro (Lille)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Caio Henrique (Monaco)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Marquinhos (PSG)
  • Vanderson (Monaco)
  • Wesley (Roma)

Meias

  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Joelinton (Newcastle)
  • Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

  • Estêvão (Chelsea)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Kaio Jorge (Cruzeiro)
  • Luis Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Richarlison (Tottenham)

Quando serão os jogos?

A equipe encerra sua participação nas Eliminatórias enfrentando o Chile, no dia 4 de setembro, no estádio do Maracanã, e a Bolívia, no dia 9, na cidade de El Alto.

