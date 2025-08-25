Convocação da Seleção Brasileira: veja a lista completa de jogadores para Eliminatórias da Copa

Carlo Ancelotti: treinador italiano assume a Seleção Brasileira de Futebol (NELSON ALMEIDA/AFP /Getty Images)
Repórter
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 15h36.
Última atualização em 25 de agosto de 2025 às 15h45.
O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, realizou nesta segunda-feira, 25 de agosto, a convocação dos jogadores da Seleção Brasileira para os confrontos contra Chile e Bolívia, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.
A transmissão foi feita pelo canal do CBF no Youtube, às 15h30 (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.
A equipe encerra sua participação nas Eliminatórias enfrentando o Chile, no dia 4 de setembro, no estádio do Maracanã, e a Bolívia, no dia 9, na cidade de El Alto.