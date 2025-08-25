Convocação da Seleção Brasileira: veja a lista completa de jogadores para Eliminatórias da Copa

O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, realizou nesta segunda-feira, 25 de agosto, a convocação dos jogadores da Seleção Brasileira para os confrontos contra Chile e Bolívia, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A transmissão foi feita pelo canal do CBF no Youtube, às 15h30 (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Confira a lista dos jogadores convocados para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza Corinthians)

Defensores

Alexsandro (Lille)

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Douglas Santos (Zenit)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Roma)

Meias

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

Estêvão (Chelsea)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

João Pedro (Chelsea)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Luis Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Quando serão os jogos?

A equipe encerra sua participação nas Eliminatórias enfrentando o Chile, no dia 4 de setembro, no estádio do Maracanã, e a Bolívia, no dia 9, na cidade de El Alto.