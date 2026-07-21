Os 16 momentos que fizeram a internet parar durante a Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026, que acabou no último domingo, 19, com a vitória de 1 a 0 da Espanha sobre a Argentina, entregou grandes jogos e também produziu alguns dos episódios mais comentados da história recente do esporte.

Personagens improváveis, memes globais, polêmicas envolvendo arbitragem e celebrações que viralizaram ajudaram a transformar o torneio em um dos assuntos mais acompanhados das redes sociais.

Veja abaixo 16 momentos que marcaram esta edição da competição.

O torcedor-estátua do Congo

Entre milhares de torcedores que cantavam e vibravam nas arquibancadas do torneio, um homem chamou atenção justamente pela postura oposta. Desde 2013, Michel Nkuka Mboladinga comparece às partidas da República Democrática do Congo, caracterizado como uma estátua viva em homenagem a Patrice Lumumba, líder da independência congolesa e um dos maiores símbolos da luta anticolonial na África.

A apresentação exige preparação física e concentração. Para permanecer imóvel durante toda a partida, ele treina constantemente e conta com o apoio de outros torcedores, que formam um círculo ao seu redor para preservar a performance.

Michel Kuka Mboladinga prestando homenagem a Patrice Lumumba durante jogo entre Colômbia x RD Congo pela Copa do Mundo de 2026 (Ulises RUIZ/AFP Photo)

O 'pé frio' de IShowSpeed

O influenciador americano IShowSpeed virou personagem frequente da Copa. Cada seleção que recebia seu apoio acabava sendo eliminada ou derrotada, levando torcedores a compará-lo ao lendário "pé frio" atribuído a Mick Jagger em Copas anteriores. A brincadeira tomou conta das redes sociais e acompanhou o criador de conteúdo durante todo o torneio.

Speed aparece decepcionado após os jogos que eliminaram Cabo Verde, Brasil, Costa do Marfim e Portugal (Reprodução / Rede Sociais)

A remada viking conquistou o mundo

A comemoração criada pela torcida da Noruega virou uma febre. Após vencer as partidas, a torcida simulava movimentos de remos, em referência aos vikings, criando uma celebração que rapidamente foi reproduzida pelo elenco e se tornando um dos símbolos mais marcantes desta Copa do Mundo.

Time da Noruega fazendo a última "remada viking" junto à Família Real e aos torcedores noruegueses em Oslo, na Noruega (TROND REIDAR TEIGEN/AFP)

'Wonderwall' ganhou uma nova vida

A relação entre a seleção inglesa e a música surgiu de forma espontânea. Após a vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na fase de grupos, "Wonderwall" tocou nos alto-falantes do estádio e a torcida passou a cantar em coro. Os jogadores permaneceram em campo acompanhando a homenagem, criando uma cena que rapidamente viralizou nas redes sociais.

Harry Kane, atacante da seleção inglesa, descreveu o momento de cantar com a arquibancada como um dos mais marcantes de sua trajetória pela Inglaterra.

"A conexão emocional que tivemos com os torcedores... Nós sabemos o quanto isso significa para eles. Nós estamos conectados com eles, mas, naquele momento, cantando "Wonderwall" no estádio... Todo mundo sabia que era um momento muito especial", disse Harry Kane em entrevista após o jogo da Inglaterra contra a Croácia.

Depois deste jogo, o time passou a reproduzir o momento a cada vitória, se tornando um outro símbolo da Copa do Mundo e levando o hit dos anos 1990 de volta ao topo das paradas.

O irmão de Lamine Yamal virou símbolo da Espanha

Enquanto Lamine Yamal brilhava dentro de campo, seu irmão mais novo conquistava os torcedores nas arquibancadas. As imagens da criança comemorando, brincando e interagindo com os jogadores fizeram sucesso nas redes sociais e renderam milhões de visualizações ao longo da competição.

Keyne Yamal, irmão de três anos do atacante Lamine Yamal, da Espanha, é sucesso nas redes sociais (David Ramos/AFP Photo)

Vini Jr. e Haaland protagonizaram o meme de 'As Branquelas'

Antes do duelo entre Brasil e Noruega, uma montagem comparando Vinícius Júnior e Erling Haaland aos personagens do filme "As Branquelas" viralizou na internet. O meme dominou as redes sociais e chegou aos próprios jogadores, que comentaram a publicação em tom de humor.

Montagem feita com inteligência artificial dos jogadores Vinicius Júnior e Erling Haaland. (Reprodução / Rede Sociais)

Endrick virou símbolo da 'teimosia' de Ancelotti

A insistência de Carlo Ancelotti em deixar Endrick no banco de reservas gerou um dos maiores memes da fase de grupos da Copa do Mundo. A situação ultrapassou as fronteiras do país e ganhou repercussão internacional, com internautas do mundo todo entrando na brincadeira.

Endrick - Finalmente achei uma vaga!!

Ancelotti: pic.twitter.com/QZyAkT3Zbf — Margaret Meloni🇦🇷🇧🇷🌷 (@margaretmelonii) July 1, 2026

A teoria da 'ArgenFIFA' volta à tona

Cada decisão favorável à Argentina reacendeu uma velha teoria conspiratória entre torcedores rivais. O termo "ArgenFIFA" voltou aos assuntos mais comentados da internet durante o torneio, alimentando debates sobre arbitragem e favorecimento à seleção de Lionel Messi.

Los videos son claros mínimo 5 partidos de suspensión se deben de ir, pero ya sabemos que la FIFA no le hará absolutamente nada a Argenfifa pic.twitter.com/G9mv1syHQX https://t.co/L3FdLBaLNg — Wicho Olea (@tixwilx1916) July 20, 2026

Vozinha virou fenômeno de engajamento

Pouco conhecido antes da competição, o goleiro Vozinha se tornou um fenômeno nas redes sociais após o primeiro jogo de Cabo Verde na Copa do Mundo. A atuação do goleiro diante da Espanha levou a equipe caboverdiana a um empate histórico com a seleção europeia, que, sete jogos depois, viria a ser a campeã do Mundo.

Vozinha tem quase 30 milhões de seguidores no Instagram (Reprodução / Instagram @vozinha1)

Henderson fraturou o braço durante a comemoração

Uma das cenas mais inusitadas aconteceu após a classificação da Inglaterra. O meia Henderson comemorava com os companheiros quando sofreu uma queda que resultou em uma grave lesão no braço, encerrando sua participação na Copa do Mundo.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🚨‼️ FALL DURING CELEBRATION: English footballer Jordan Henderson fell and injured his wrist. He was stretchered off. "Not good. Jordan just fell over and injured his wrist. It looks really bad." — coach Thomas Tuchel The injury also required a hospital trip. It is unclear… pic.twitter.com/Bnf5MuHoSX — Lord Bebo (@MyLordBebo) July 6, 2026

Trump entrou em cena e Balogun escapou da suspensão

Pela primeira vez desde 1962, um cartão vermelho acabou sendo anulado após uma revisão extraordinária da Fifa. O episódio ganhou repercussão mundial depois que Donald Trump afirmou ter solicitado a reavaliação da expulsão de Balogun, criando uma das maiores polêmicas da competição.

Folarin Balogun: o atacante teve sua expulsão anulada pela FIFA, após receber o cartão vermelho contra a Bósnia e Herzegovina (JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Paraguai eliminou a Alemanha nos pênaltis

Acostumada a construir uma história de sucesso nas disputas por penalidades, a Alemanha viveu um momento inédito ao perder sua primeira decisão por pênaltis em Copas do Mundo. O Paraguai escreveu uma das maiores zebras do torneio e garantiu uma classificação histórica, eliminando os alemães na fase de 16 avos de final.

O meme do 'Kylian Ditador'

A liderança de Kylian Mbappé dentro da seleção francesa inspirou uma avalanche de memes. A internet passou a chamá-lo de "Kylian Ditador", brincando com a influência do atacante sobre o elenco.

A piada chegou até os próprios jogadores franceses, que entraram na brincadeira e o chamavam de "Mobutu", ex-ditador do Zaire, atual República Democrática do Congo.

Meme chamando Mbappé de 'ditador' invadiu as redes nessa Copa do Mundo e chegou até na seleção da França

Cristiano Ronaldo confrontou a imprensa

Cristiano Ronaldo protagonizou um dos momentos de maior tensão fora das quatro linhas ao discutir com o jornalista brasileiro Marcelo Bechler durante uma coletiva de imprensa.

O português iniciou com "Desafio aquele ali, aquele ali, a fazer uma pergunta boa, já que não gosta de mim" e apontou para Bechler, que perguntou: "Qual é a coisa mais difícil numa Copa do Mundo aos 41 anos?". O craque rapidamente rebateu com: "Falar com vocês, que não gostam de mim principalmente, e tu é um deles que eu sei."

Rapaz! Cristiano Ronaldo, na coletiva de imprensa, para o Marcelo Bechler: "Desafio aquele ali, aquele ali, a fazer uma pergunta boa, já que não gosta de mim." Marcelo Bechler: "Qual a coisa mais difícil numa Copa do Mundo com 41 anos?" Cristiano Ronaldo: "Falar com vocês,… pic.twitter.com/vn7FuSbuPa — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 5, 2026

A dança de Donald Trump virou provocação da Bélgica

Após uma vitória importante, jogadores belgas comemoraram reproduzindo uma dança associada a Donald Trump. A cena repercutiu em jornais europeus e nas redes sociais.