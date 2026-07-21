De Paul rebate críticas após vice da Argentina: 'nossos sorrisos incomodam'

Rodrigo De Paul quebrou o silêncio após a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026. Em publicação nas redes sociais na segunda-feira, 20, o meio-campista afirmou que o vice-campeonato deixará marcas, mas destacou o orgulho pela campanha da equipe comandada por Lionel Scaloni e fez duras críticas às acusações direcionadas aos argentinos ao longo do Mundial.

Sem citar nomes, o camisa 7 afirmou que muitas pessoas aguardavam a eliminação da Argentina e aproveitaram a competição para alimentar "teorias da conspiração" envolvendo a seleção. Durante a Copa, decisões da arbitragem em partidas da equipe argentina geraram reclamações de adversários e abriram espaço para debates nas redes sociais.

De Paul disse que essas críticas apenas reforçaram o vínculo do elenco com a camisa da seleção. Segundo o jogador, a identidade construída pelo grupo com os torcedores vai além do resultado obtido na decisão, e é justamente esse reconhecimento que servirá de apoio para superar a frustração pela perda do título.

Orgulho da campanha apesar do vice

Na mensagem, o volante também lamentou não ter conseguido devolver a Copa do Mundo ao povo argentino, mas ressaltou que o sentimento de pertencimento entre torcida e jogadores permanece intacto mesmo após o revés.

A Argentina chegou à decisão defendendo o título conquistado em 2022, mas acabou derrotada pela Espanha por 1 a 0, com gol sofrido na prorrogação. A equipe de Scaloni teve dificuldades ofensivas durante toda a partida e encerrou a final sem registrar uma única finalização no tempo normal, marca inédita em decisões de Copa do Mundo.

Ao encerrar o texto, De Paul afirmou que a derrota continuará doendo por muito tempo, mas reforçou o orgulho de representar a Argentina.

Mensagem de De Paul na íntegra

"A maior dor é porque não conseguimos levar novamente a Copa do Mundo para o nosso país, porque, se havia alguém que merecia voltar a viver essa sensação, eram vocês.

Mas, com o passar das horas, vamos percebendo que a identificação que vocês têm com este grupo vai muito além do troféu, e é nisso que quero me apoiar para conseguir atravessar este momento.

Hoje vejo quantas pessoas esperavam por essa queda, espalhando durante toda a Copa do Mundo teorias da conspiração sem fundamento para aliviar a dor de não poder viver o que todos nós, argentinos, estávamos vivendo. Porque nossos sorrisos incomodam, porque nosso jeito os irrita. Mas isso só serviu para reafirmar que a paixão e o amor pela nossa camisa superam qualquer coisa.

Vai doer por muito tempo, mas hoje, mais do que nunca, tenho orgulho de ser ARGENTINO."