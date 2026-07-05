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Fase de grupos copa 2026

Fifa anula suspensão de Balogun, e atacante reforça EUA contra Bélgica

Comitê Disciplinar revoga punição por cartão vermelho e libera artilheiro americano para as oitavas de final da Copa do Mundo

Folarin Balogun, nº 20 dos Estados Unidos: jogador recebeu um cartão vermelho no segundo tempo (Jamie Squire/Getty Images/AFP)

Folarin Balogun, nº 20 dos Estados Unidos: jogador recebeu um cartão vermelho no segundo tempo (Jamie Squire/Getty Images/AFP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de julho de 2026 às 15h31.

Última atualização em 5 de julho de 2026 às 16h20.

O atacante Folarin Balogun está liberado para defender os Estados Unidos nas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Bélgica. O Comitê Disciplinar da Fifa decidiu suspender a punição aplicada ao jogador após sua expulsão na vitória sobre a Bósnia, permitindo que ele atue na próxima fase do torneio.

Pelas regras da competição, o cartão vermelho resultaria automaticamente em um jogo de suspensão, conforme o artigo 10.5 do regulamento da Copa. No entanto, a Fifa optou por revogar a sanção.

A decisão foi comemorada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que agradeceu à entidade máxima do futebol por corrigir o que classificou como uma "grande injustiça".

O que diz a Fifa

A medida foi tomada com base no artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, que permite ao órgão judicial suspender total ou parcialmente a aplicação de uma sanção disciplinar.

"Por força do artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, a implementação da suspensão automática de jogos para Folarin Balogun fica suspensa por um período probatório de um ano", informou a entidade em comunicado.

Balogun recebeu o cartão vermelho aos 18 minutos do segundo tempo da partida contra a Bósnia, após atingir o tornozelo de Muharemovic. O árbitro brasileiro Raphael Claus revisou o lance no VAR antes de confirmar a expulsão.

Artilheiro da seleção americana na Copa, com três gols, Balogun era considerado um possível desfalque importante para a equipe comandada por Mauricio Pochettino no confronto decisivo contra os belgas. A decisão da Fifa garante a presença do atacante na partida.

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