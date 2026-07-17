Oasis faz história e coloca 'Wonderwall' no topo do Spotify Global quase 30 anos após o lançamento

Quase três décadas depois de marcar uma geração, "Wonderwall" voltou ao centro da cultura pop. O clássico do Oasis alcançou o primeiro lugar do Spotify Global e se tornou a música mais ouvida do mundo, consolidando um retorno que poucos imaginavam para um lançamento de 1995.

Um clássico impulsionado pela Copa do Mundo

A nova onda de popularidade começou durante a Copa do Mundo de 2026. A torcida da Inglaterra adotou "Wonderwall" como trilha das comemorações após as vitórias da seleção, transformando os estádios em grandes coros que rapidamente viralizaram nas redes sociais.

A relação entre a seleção inglesa e "Wonderwall" surgiu de forma espontânea durante a fase de grupos. O clássico do Oasis dos anos 1990 passou a embalar a campanha da seleção inglesa após a vitória de 4 a 2 contra a Croácia, na fase de grupos, em que o hit começou a tocar no estádio de Dallas e se transformou na música símbolo do elo entre os ingleses dentro e fora de campo.

Segundo o jornalista Sam Lee, do The Athletic, a canção nunca fez parte da cultura da seleção inglesa. O momento ganhou força pelo contexto vivido pelos torcedores, que encontraram na música um elo afetivo com o país durante a campanha da Copa.

O movimento levou milhões de pessoas de diferentes países a redescobrirem a faixa. O crescimento foi constante ao longo do torneio até que a música alcançou o topo do ranking global do Spotify, mesmo com a eliminação dos ingleses na Copa do Mundo, na última quarta-feira, 15, após perderem de 2 a 1 para a Argentina.

De sucesso dos anos 90 ao topo das paradas

Lançada como um dos principais singles do álbum "(What's the Story) Morning Glory?", "Wonderwall" sempre esteve entre as músicas mais populares do Oasis. Desta vez, porém, a canção atingiu um feito inédito na era do streaming ao liderar o Top 50 Global do Spotify.

No ranking, o clássico ultrapassou "Dai Dai", de Shakira e Burna Boy, música oficial da Copa do Mundo de 2026, além de "hate that i made you love me", de Ariana Grande.

Música volta às paradas após o fim do hiato da banda

O sucesso de "Wonderwall" também reflete o impacto da histórica volta do Oasis aos palcos. Em 2025, Liam e Noel Gallagher encerraram um hiato de 16 anos com a turnê "Live '25", que percorreu Europa, América do Norte, Oceania e América do Sul. A última apresentação aconteceu em São Paulo, no MorumBIS, diante de um estádio lotado, encerrando uma série de 41 shows que celebrou o legado da banda e reuniu fãs de diferentes gerações.