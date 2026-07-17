Oasis faz história e coloca 'Wonderwall' no topo do Spotify Global quase 30 anos após o lançamento

'Wonderwall': Canção eternizada pelo Oasis vive um novo auge impulsionada pelos torcedores da Inglaterra e lidera o ranking global da plataforma (Reprodução / Simon Emmett)
Freelancer
Publicado em 17 de julho de 2026 às 23h58.
Quase três décadas depois de marcar uma geração, "Wonderwall" voltou ao centro da cultura pop. O clássico do Oasis alcançou o primeiro lugar do Spotify Global e se tornou a música mais ouvida do mundo, consolidando um retorno que poucos imaginavam para um lançamento de 1995.
A nova onda de popularidade começou durante a Copa do Mundo de 2026. A torcida da Inglaterra adotou "Wonderwall" como trilha das comemorações após as vitórias da seleção, transformando os estádios em grandes coros que rapidamente viralizaram nas redes sociais.
A relação entre a seleção inglesa e "Wonderwall" surgiu de forma espontânea durante a fase de grupos. O clássico do Oasis dos anos 1990 passou a embalar a campanha da seleção inglesa após a vitória de 4 a 2 contra a Croácia, na fase de grupos, em que o hit começou a tocar no estádio de Dallas e se transformou na música símbolo do elo entre os ingleses dentro e fora de campo.
Segundo o jornalista Sam Lee, do The Athletic, a canção nunca fez parte da cultura da seleção inglesa. O momento ganhou força pelo contexto vivido pelos torcedores, que encontraram na música um elo afetivo com o país durante a campanha da Copa.
O movimento levou milhões de pessoas de diferentes países a redescobrirem a faixa. O crescimento foi constante ao longo do torneio até que a música alcançou o topo do ranking global do Spotify, mesmo com a eliminação dos ingleses na Copa do Mundo, na última quarta-feira, 15, após perderem de 2 a 1 para a Argentina.
Lançada como um dos principais singles do álbum "(What's the Story) Morning Glory?", "Wonderwall" sempre esteve entre as músicas mais populares do Oasis. Desta vez, porém, a canção atingiu um feito inédito na era do streaming ao liderar o Top 50 Global do Spotify.
No ranking, o clássico ultrapassou "Dai Dai", de Shakira e Burna Boy, música oficial da Copa do Mundo de 2026, além de "hate that i made you love me", de Ariana Grande.
O sucesso de "Wonderwall" também reflete o impacto da histórica volta do Oasis aos palcos. Em 2025, Liam e Noel Gallagher encerraram um hiato de 16 anos com a turnê "Live '25", que percorreu Europa, América do Norte, Oceania e América do Sul. A última apresentação aconteceu em São Paulo, no MorumBIS, diante de um estádio lotado, encerrando uma série de 41 shows que celebrou o legado da banda e reuniu fãs de diferentes gerações.