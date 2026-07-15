Esporte

Fase de grupos copa 2026

'VARgentina' é a seleção mais criticada nas redes entre semifinalistas da Copa

Levantamento com mais de 100 milhões de postagens mostra que seleção de Messi concentra o maior índice de menções negativas do Mundial; brasileiros estão entre os que mais impulsionam o apelido

Lionel Messi: a Argentina já disputou duas prorrogações nesta Copa do Mundo (Carl Recine/Getty Images/AFP)

Lionel Messi: a Argentina já disputou duas prorrogações nesta Copa do Mundo (Carl Recine/Getty Images/AFP)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 15 de julho de 2026 às 17h42.

A Argentina chega à semifinal da Copa do Mundo de 2026 contra a Inglaterra cercada não apenas pela expectativa esportiva, mas também por uma onda de críticas nas redes sociais. Um levantamento da agência Content CO aponta que a equipe de Lionel Messi é a semifinalista com a maior proporção de comentários negativos sobre sua campanha no torneio.

Segundo o estudo, 15% das menções relacionadas à seleção argentina têm tom desfavorável, percentual superior ao registrado por Inglaterra (10,5%), França (10,4%) e Espanha (8,5%). O monitoramento analisou mais de 100 milhões de publicações sobre a Copa do Mundo e as 48 seleções participantes desde o início da competição, em 11 de junho, até 14 de julho, utilizando modelos de processamento de linguagem natural para classificar o sentimento das postagens.

Virada contra o Egito alimentou teorias

De acordo com a pesquisa, a escalada das críticas começou após a vitória sobre o Egito nas oitavas de final. A Argentina perdia por 2 a 0, mas marcou três gols em apenas 13 minutos e garantiu a classificação.

A reação, porém, foi acompanhada por reclamações da equipe egípcia sobre decisões da arbitragem, incluindo um gol anulado e dois possíveis pênaltis não marcados. Nas redes sociais, ganharam força teorias de que a seleção estaria sendo favorecida pela Fifa e por seu presidente, Gianni Infantino, impulsionadas por vídeos que compilavam supostas decisões favoráveis aos argentinos.

Antes disso, outro episódio já havia colocado a equipe no centro das discussões online: imagens de torcedores argentinos entoando cânticos de teor racista contra o influenciador IShowSpeed viralizaram durante a fase anterior da competição. O caso levou a Fifa a abrir uma investigação.

'VARgentina' domina o debate

A pesquisa mostra ainda que a Argentina concentra 15% de todas as postagens relacionadas ao VAR durante a Copa, liderando com folga esse tipo de discussão. Estados Unidos (7,8%) e Egito (7,2%) aparecem na sequência.

Entre os episódios mais comentados estão lances das partidas contra Suíça, Egito e Argélia. No jogo de estreia, contra os argelinos, Messi atingiu o zagueiro Aïssa Mandi sem receber sequer cartão amarelo. Dias depois, um lance considerado semelhante terminou com a expulsão do norte-americano Folarin Balogun após revisão do árbitro de vídeo.

Esses episódios ajudaram a popularizar nas redes o apelido "VARgentina", acompanhado por memes e montagens feitas com inteligência artificial que ironizam um suposto favorecimento da equipe durante a competição.

Segundo o levantamento, os brasileiros são os que mais utilizam o apelido nas redes sociais e aparecem em segundo lugar entre os países que mais publicam críticas à Argentina, atrás apenas do México.

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