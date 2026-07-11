O que é a 'maldição de Mick Jagger'? Presença do cantor em Noruega x Inglaterra preocupa torcida

O cantor britânico Mick Jagger está presente no Hard Rock Stadium, em Miami, com o filho Lucas Jagger, para acompanhar o confronto entre Inglaterra e Noruega, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. A aparição do vocalista dos The Rolling Stones rapidamente movimentou as redes sociais e trouxe de volta uma superstição conhecida entre os fãs de futebol: a chamada "maldição de Mick Jagger".

A fama de "pé-frio" do músico surgiu durante a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Na ocasião, todas as seleções que receberam apoio público do artista acabaram eliminadas do torneio.

Entre elas estavam os Estados Unidos, derrotados por Gana nas oitavas de final, e a própria Inglaterra, goleada pela Alemanha por 4 a 1. O Brasil também entrou para a lista após perder para a Holanda por 2 a 1 nas quartas de final, enquanto a Argentina, apontada por Jagger como a seleção que mais o impressionava na competição, acabou eliminada pela Alemanha com uma goleada por 4 a 0.

Tô passada que o Mick Jagger vai assistir o jogo da Inglaterra. Parabéns pela vaga na semifinal, Haaland 🇳🇴 Kkkk#NORxING #NORxENG #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ceNP5O6w3U — Rayla | Entre Páginas & Telas (@dreamray) July 11, 2026

Mick Jagger pé frio! Só pelo que eu lembro. Estava na torcida da Inglaterra contra a Argentina em 1998 (oitavas). Eliminada. Em 2006, contra Portugal, ele estava lá (quartas). Eliminada. "Inglaterra volta para casa com Mick Jagger na bagagem", disse Galvão Bueno em 1998. 🥶😅 pic.twitter.com/Ff6SO43D2k — Gioras Xerez (@GiorasXerez) July 11, 2026

https://x.com/jisoothriller/status/2076060698484838864

https://publish.x.com/?url=https://twitter.com/GiorasXerez/status/2076063052521144727#

mick jagger tá no estádio kkkkkkkk tá explicado pq a Inglaterra tá sendo eliminada — ؘ (@jisoothriller) July 11, 2026

Superstição ganhou força após o 7 a 1

A história da "maldição do Mick Jagger" ganhou ainda mais repercussão na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. Antes do torneio, o cantor declarou torcida para Portugal e Cristiano Ronaldo, mas a seleção portuguesa caiu ainda na fase de grupos.

Durante a competição, Jagger também publicou mensagens de apoio à Inglaterra antes dos confrontos contra Itália e Uruguai. Os ingleses perderam os dois jogos por 2 a 1 e foram eliminados na primeira fase.

O episódio que consolidou a superstição aconteceu na semifinal entre Brasil e Alemanha. Mick Jagger esteve no Mineirão para acompanhar a partida e viu a Seleção Brasileira sofrer a histórica derrota por 7 a 1. Desde então, muitos torcedores brasileiros passaram a chamá-lo de "Anjo da Perdição".

A maldição do Mick Jagger também reapareceu na Copa do Mundo de 2018, quando ele esteve presente na derrota da Inglaterra para a Croácia, na semifinal do torneio disputado na Rússia.

Agora, com o cantor nas arquibancadas para acompanhar Inglaterra x Noruega, torcedores voltaram a comentar nas redes sociais sobre a "maldição de Mick Jagger". Embora a fama tenha se transformado em uma das curiosidades mais conhecidas das Copas do Mundo, a associação entre a presença do artista e os resultados das partidas permanece apenas como uma superstição entre os fãs de futebol.