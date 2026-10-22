Quanto foi o jogo do Palmeiras ontem? Veja o resultado contra o Fluminense

O Palmeiras está na final da Copa Libertadores 2026. Na noite de quarta-feira, 21, o time perdeu por 1 a 0 para o Fluminense no tempo normal, mas venceu por 5 a 3 na disputa de pênaltis e garantiu a classificação para a decisão do torneio continental.

O gol do Fluminense foi marcado por Hércules, aos 36 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe carioca devolveu a derrota por 2 a 1 sofrida no jogo de ida, no Maracanã, e levou a decisão da vaga para as penalidades.

Nas cobranças, o goleiro Carlos Miguel voltou a ser decisivo para o Palmeiras. Com uma defesa, ele ajudou a equipe a avançar, enquanto Marlon Freitas converteu a cobrança que confirmou a classificação alviverde.

Quem ganhou o jogo entre Palmeiras e Fluminense ontem?

O Fluminense venceu o Palmeiras por 1 a 0 no tempo normal, mas o Palmeiras ganhou a disputa de pênaltis por 5 a 3. Com isso, o time comandado por Abel Ferreira se classificou para a final da Libertadores.

Quem se classificou para a final da Libertadores?

O Palmeiras garantiu a vaga na decisão e disputará sua oitava final de Libertadores. A partida está marcada para 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

Esta será a quarta final do clube nas últimas sete edições da competição, todas sob o comando de Abel Ferreira. O time chegou à decisão em 2020, 2021, 2025 e 2026.

O Palmeiras conquistou os títulos de 2020 e 2021 e foi vice-campeão em 2025, diante do Flamengo. Agora, busca o tetracampeonato continental e a terceira taça sob o comando do treinador português.