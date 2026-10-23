Esporte

Gabriel Jesus tem início 'mágico' no Barcelona e supera Neymar e Ronaldinho; veja números

Atacante soma cinco participações em gols nas primeiras sete partidas pelo clube catalão e fica atrás apenas de Ronaldo Fenômeno entre os brasileiros

Gabriel Jesus vive começo avassalador pelo Barcelona (Reprodução/Instagram/@dejesusoficial)

Gabriel Jesus vive começo avassalador pelo Barcelona (Reprodução/Instagram/@dejesusoficial)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 19h19.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreBarça – FC Barcelona
Saiba mais
RESUMO ＋

Gabriel Jesus somou quatro gols e uma assistência em seus sete primeiros jogos pelo clube espanhol Barcelona, o melhor início de um brasileiro na equipe desde Ronaldo Fenômeno. O atacante participou de um gol a cada 46,8 minutos, apesar de ter sido titular apenas duas vezes. Na Champions League, chegou a 27 gols e igualou Rivaldo.

Gabriel Jesus começou sua trajetória no Barcelona com números expressivos. Em sete partidas pelo clube espanhol, o atacante participou diretamente de cinco gols, tendo marcado quatro tentos e dado uma assistência. O desempenho supera os registros iniciais de Neymar e Ronaldinho Gaúcho e coloca o camisa 9 como o brasileiro com melhor começo no time catalão desde Ronaldo Fenômeno.

A eficiência também aparece na relação entre participações em gols e tempo em campo. Considerando 234 minutos disputados e desconsiderando os acréscimos, o camisa 9 registra uma contribuição a cada 46,8 minutos. O número ganha relevância porque o brasileiro tem sido utilizado principalmente como opção no banco de reservas.

A comparação com outros brasileiros que vestiram a camisa do Barcelona ajuda a dimensionar o começo do atacante. Nos sete primeiros jogos pelo clube, Neymar contabilizou quatro participações diretas em gols, com um gol e três assistências. Ronaldinho Gaúcho, por sua vez, somou três, sendo dois gols e um passe decisivo.

Jesus chegou a cinco contribuições no mesmo recorte e ainda tem a possibilidade de ampliar a marca nas próximas partidas. O próximo patamar, porém, pertence a Ronaldo Fenômeno: o ex-centroavante registrou 17 participações em gols nos dez primeiros jogos pelo Barcelona.

Gabriel Jesus é reserva de luxo no Barcelona

O início positivo do atacante ocorre em meio à disputa por espaço no elenco comandado por Hansi Flick. Gabriel Jesus foi titular apenas em duas partidas desde que chegou ao Barça, contra Getafe e Real Betis, e marcou nas duas ocasiões. O atacante também balançou as redes na estreia pela equipe na Champions League, durante a vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord, da Holanda.

Na partida europeia, Jesus começou no banco e entrou aos 38 minutos do segundo tempo, quando o placar já era favorável aos espanhóis. Pouco depois, marcou seu primeiro gol com a camisa blaugrana. O tento também o levou a 27 gols na história da Liga dos Campeões, igualando Rivaldo entre os brasileiros com mais gols no torneio.

'Perguntas frequentes'

Quantos gols Gabriel Jesus marcou pelo Barcelona? ＋

Gabriel Jesus marcou quatro gols e deu uma assistência em suas sete primeiras partidas pelo Barcelona. O atacante participou diretamente de cinco gols nesse período.

Qual é a média de participações em gols de Gabriel Jesus no Barcelona? ＋

Gabriel Jesus registra uma participação em gol a cada 46,8 minutos pelo Barcelona. O cálculo considera 234 minutos disputados e desconsidera os acréscimos.

Gabriel Jesus começou melhor que Neymar e Ronaldinho no Barcelona? ＋

Sim. Gabriel Jesus teve cinco participações em gols nos sete primeiros jogos, contra quatro de Neymar e três de Ronaldinho Gaúcho no mesmo número de partidas.

Quantas vezes Gabriel Jesus foi titular pelo Barcelona? ＋

Gabriel Jesus foi titular em duas partidas, contra Getafe e Real Betis. O atacante marcou nos dois jogos.

Como foi a estreia de Gabriel Jesus pelo Barcelona na Champions League? ＋

Gabriel Jesus saiu do banco aos 38 minutos do segundo tempo na vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord e marcou pouco depois. Foi o primeiro gol do atacante com a camisa do Barcelona.

Quantos gols Gabriel Jesus tem na Champions League? ＋

Gabriel Jesus chegou a 27 gols na história da Champions League. A marca igualou o atacante a Rivaldo entre os brasileiros com mais gols no torneio.

Acompanhe tudo sobre:Barça – FC Barcelona

Mais de Esporte

Como um homem chutando uma bola de rugby virou caso de polícia na Inglaterra

Apenas seis dos 20 clubes da Série A declaram não ter dívidas atrasadas; veja a lista

João Fonseca enfrentará Alcaraz em dezembro, em São Paulo: 'Chegou a hora da revanche'

Rafael Câmara vai substituir Leclerc em treino da Ferrari no GP de São Paulo de F1

Mais na Exame

Esporte

Como um homem chutando uma bola de rugby virou caso de polícia na Inglaterra

Exame IN

Neymar e Santos trocam uniforme pela alfaitaria para vender Pelé

Mercados

Ibovespa subiu 7% entre 1º e 2º turno da eleição; veja as ações que mais ganharam

Future of Money

Quer fugir da volatilidade das eleições? Mercado cripto é (quase) imune ao pleito