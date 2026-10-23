Gabriel Jesus tem início 'mágico' no Barcelona e supera Neymar e Ronaldinho; veja números

RESUMO ＋ Gabriel Jesus somou quatro gols e uma assistência em seus sete primeiros jogos pelo clube espanhol Barcelona, o melhor início de um brasileiro na equipe desde Ronaldo Fenômeno. O atacante participou de um gol a cada 46,8 minutos, apesar de ter sido titular apenas duas vezes. Na Champions League, chegou a 27 gols e igualou Rivaldo.

Gabriel Jesus começou sua trajetória no Barcelona com números expressivos. Em sete partidas pelo clube espanhol, o atacante participou diretamente de cinco gols, tendo marcado quatro tentos e dado uma assistência. O desempenho supera os registros iniciais de Neymar e Ronaldinho Gaúcho e coloca o camisa 9 como o brasileiro com melhor começo no time catalão desde Ronaldo Fenômeno.

A eficiência também aparece na relação entre participações em gols e tempo em campo. Considerando 234 minutos disputados e desconsiderando os acréscimos, o camisa 9 registra uma contribuição a cada 46,8 minutos. O número ganha relevância porque o brasileiro tem sido utilizado principalmente como opção no banco de reservas.

A comparação com outros brasileiros que vestiram a camisa do Barcelona ajuda a dimensionar o começo do atacante. Nos sete primeiros jogos pelo clube, Neymar contabilizou quatro participações diretas em gols, com um gol e três assistências. Ronaldinho Gaúcho, por sua vez, somou três, sendo dois gols e um passe decisivo.

Jesus chegou a cinco contribuições no mesmo recorte e ainda tem a possibilidade de ampliar a marca nas próximas partidas. O próximo patamar, porém, pertence a Ronaldo Fenômeno: o ex-centroavante registrou 17 participações em gols nos dez primeiros jogos pelo Barcelona.

Gabriel Jesus é reserva de luxo no Barcelona

O início positivo do atacante ocorre em meio à disputa por espaço no elenco comandado por Hansi Flick. Gabriel Jesus foi titular apenas em duas partidas desde que chegou ao Barça, contra Getafe e Real Betis, e marcou nas duas ocasiões. O atacante também balançou as redes na estreia pela equipe na Champions League, durante a vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord, da Holanda.

Na partida europeia, Jesus começou no banco e entrou aos 38 minutos do segundo tempo, quando o placar já era favorável aos espanhóis. Pouco depois, marcou seu primeiro gol com a camisa blaugrana. O tento também o levou a 27 gols na história da Liga dos Campeões, igualando Rivaldo entre os brasileiros com mais gols no torneio.