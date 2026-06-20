O que é a 'remada viking'? Comemoração da Noruega vira febre na Copa do Mundo

A seleção da Noruega voltou à Copa do Mundo após 28 anos de ausência e já é protagonista de uma das tendências mais curiosas do torneio. A chamada "remada viking", coreografia inspirada nos antigos navegadores nórdicos, saiu das arquibancadas e se transformou em um fenômeno que tomou conta de diferentes espaços das cidades-sede da competição.

O gesto ganhou destaque após a vitória da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque na estreia das seleções na Copa. Embalados pela atuação da equipe liderada por Erling Haaland, torcedores passaram a reproduzir o movimento sincronizado que imita remadores em uma embarcação viking.

Norway fans doing a synchronised row! 🇳🇴🚣‍♂️ pic.twitter.com/8H9sEYLKfH — EuroFoot (@eurofootcom) June 2, 2026

O que é a 'remada viking'?

A comemoração consiste em grupos de pessoas sentadas lado a lado realizando movimentos coordenados semelhantes aos de uma equipe de remo.

A coreografia faz referência aos barcos utilizados pelos vikings, povos nórdicos que exploraram diferentes regiões da Europa entre os séculos VIII e XI e que permanecem como um dos principais símbolos históricos da Noruega.

Durante os jogos, a celebração costuma ser acompanhada por cantos entoados pelos torcedores, criando uma espécie de encenação coletiva inspirada nas antigas expedições marítimas.

Noruegueses fazendo a remada viking no Gilette Stadium. FODA 🇳🇴 pic.twitter.com/ZVVUQPoqgY — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 16, 2026

Comemoração saiu dos estádios

O sucesso da "remada viking" rapidamente ultrapassou os limites das arquibancadas. Em Boston, uma das sedes da Copa do Mundo, dezenas de torcedores sentaram-se nos degraus de uma escada rolante da South Station, principal terminal ferroviário da cidade. O movimento da escada criou a impressão de uma embarcação viking em deslocamento, e os vídeos viralizaram nas redes sociais.

A celebração também chegou à Noruega. Em Oslo, parlamentares interromperam temporariamente os trabalhos legislativos para reproduzir a coreografia dentro do plenário em apoio à seleção nacional.

Retorno histórico à Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 marca a primeira participação da Noruega no torneio desde a edição de 1998, disputada na França.

O retorno ao principal campeonato de seleções do mundo, aliado ao protagonismo de jogadores como Erling Haaland, contribuiu para o clima de entusiasmo entre os torcedores.

Com a equipe liderando seu grupo após a estreia, a expectativa é que a "remada viking" continue aparecendo nos estádios e se consolide como uma das marcas desta Copa do Mundo.