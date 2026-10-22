Quem são os jogadores mais bem pagos do mundo? Veja ranking da Forbes

Cristiano Ronaldo em evento da Nike, marca com quem mantém contrato vitalício desde 2016 (Reprodução/Instagram)
Repórter
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 08h22.
Cristiano Ronaldo, atacante do Al-Nassr, é o jogador de futebol mais bem pago do mundo, com rendimentos estimados em US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) para a temporada 2026/27, segundo a revista Forbes. Lionel Messi, do Inter Miami, ocupa a segunda posição, com US$ 145 milhões. O brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, aparece em quinto lugar, com ganhos previstos de US$ 76 milhões.
Cristiano Ronaldo é o jogador de futebol mais bem pago do mundo, segundo levantamento divulgado pela revista Forbes. O atacante do Al-Nassr tem rendimentos estimados em US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) para a temporada 2026/27, mais que o dobro do valor previsto para Lionel Messi, segundo colocado, com US$ 145 milhões (R$ 728 milhões).
O brasileiro Vinícius Júnior também aparece entre os dez primeiros do ranking. O atacante do Real Madrid ocupa a quinta posição, com ganhos estimados em US$ 76 milhões (R$ 380 milhões) na temporada. É a terceira vez consecutiva que o jogador figura na lista: ele ficou em sexto lugar em 2025 e em sétimo no ano anterior.
O levantamento da Forbes reúne estimativas de salários, bônus e direitos de imagem, quando aplicáveis, além de receitas com publicidade, patrocínios pessoais e outros acordos comerciais relevantes.
Como o calendário do Inter Miami, clube de Messi, segue o ano civil, a revista considera os rendimentos previstos para o argentino em 2026. Para os demais jogadores, a estimativa corresponde à temporada 2026/27.
Confira o ranking dos dez jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, segundo a Forbes:
Cristiano Ronaldo lidera o ranking com US$ 300 milhões em rendimentos previstos, enquanto Messi aparece na segunda posição, com US$ 145 milhões. A diferença entre os dois é de US$ 155 milhões (cerca de R$ 777 milhões), de acordo com os valores estimados pela revista.
Entre os brasileiros, Vinícius Júnior é o destaque da lista. O atacante do Real Madrid ocupa a quinta posição mundial, com rendimentos previstos de US$ 76 milhões para a temporada 2026/27.
Cristiano Ronaldo lidera o ranking da revista Forbes, com rendimentos estimados em US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) para a temporada 2026/27. O atacante do Al-Nassr recebe mais que o dobro do valor previsto para Lionel Messi, segundo colocado.
Cristiano Ronaldo tem rendimentos estimados em US$ 300 milhões para a temporada 2026/27, segundo a Forbes. O levantamento considera salários, bônus, direitos de imagem e receitas comerciais, como publicidade e patrocínios.
Lionel Messi tem ganhos estimados em US$ 145 milhões (R$ 728 milhões), de acordo com a Forbes. Como o Inter Miami segue o calendário do ano civil, a revista considera os rendimentos previstos para o argentino em 2026.
Vinícius Júnior ocupa a quinta posição no ranking da Forbes, com rendimentos estimados em US$ 76 milhões (R$ 380 milhões) para a temporada 2026/27. É a terceira vez consecutiva que o atacante do Real Madrid aparece na lista: ele ficou em sexto lugar em 2025 e em sétimo no ano anterior.
Segundo a Forbes, os cinco primeiros são Cristiano Ronaldo, com US$ 300 milhões; Lionel Messi, com US$ 145 milhões; Kylian Mbappé, com US$ 100 milhões; Erling Haaland, com US$ 85 milhões; e Vinícius Júnior, com US$ 76 milhões.
A Forbes estima os rendimentos com salários, bônus e direitos de imagem, quando aplicáveis, além de receitas com publicidade, patrocínios pessoais e outros acordos comerciais relevantes. Para a maioria dos jogadores, os valores correspondem à temporada 2026/27; para Lionel Messi, a estimativa considera o ano de 2026.