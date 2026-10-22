Quem são os jogadores mais bem pagos do mundo? Veja ranking da Forbes

RESUMO ＋ Cristiano Ronaldo, atacante do Al-Nassr, é o jogador de futebol mais bem pago do mundo, com rendimentos estimados em US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) para a temporada 2026/27, segundo a revista Forbes. Lionel Messi, do Inter Miami, ocupa a segunda posição, com US$ 145 milhões. O brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, aparece em quinto lugar, com ganhos previstos de US$ 76 milhões.

Cristiano Ronaldo é o jogador de futebol mais bem pago do mundo, segundo levantamento divulgado pela revista Forbes. O atacante do Al-Nassr tem rendimentos estimados em US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) para a temporada 2026/27, mais que o dobro do valor previsto para Lionel Messi, segundo colocado, com US$ 145 milhões (R$ 728 milhões).

O brasileiro Vinícius Júnior também aparece entre os dez primeiros do ranking. O atacante do Real Madrid ocupa a quinta posição, com ganhos estimados em US$ 76 milhões (R$ 380 milhões) na temporada. É a terceira vez consecutiva que o jogador figura na lista: ele ficou em sexto lugar em 2025 e em sétimo no ano anterior.

Quem são os jogadores mais bem pagos do mundo?

O levantamento da Forbes reúne estimativas de salários, bônus e direitos de imagem, quando aplicáveis, além de receitas com publicidade, patrocínios pessoais e outros acordos comerciais relevantes.

Como o calendário do Inter Miami, clube de Messi, segue o ano civil, a revista considera os rendimentos previstos para o argentino em 2026. Para os demais jogadores, a estimativa corresponde à temporada 2026/27.

Confira o ranking dos dez jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, segundo a Forbes:

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) Lionel Messi (Inter Miami): US$ 145 milhões (R$ 728 milhões) Kylian Mbappé (Real Madrid): US$ 100 milhões (R$ 502 milhões) Erling Haaland (Manchester City): US$ 85 milhões (R$ 427 milhões) Vinícius Júnior (Real Madrid): US$ 76 milhões (R$ 380 milhões) Lamine Yamal (Barcelona): US$ 55 milhões (R$ 276 milhões) Sadio Mané (Al-Nassr): US$ 54 milhões (R$ 271 milhões) Jude Bellingham (Real Madrid): US$ 45 milhões (R$ 226 milhões) Harry Kane (Bayern de Munique): US$ 42 milhões (R$ 211 milhões) Mohamed Salah (Trabzonspor): US$ 40 milhões (R$ 200 milhões)

Quanto ganham Cristiano Ronaldo e Messi?

Cristiano Ronaldo lidera o ranking com US$ 300 milhões em rendimentos previstos, enquanto Messi aparece na segunda posição, com US$ 145 milhões. A diferença entre os dois é de US$ 155 milhões (cerca de R$ 777 milhões), de acordo com os valores estimados pela revista.

Entre os brasileiros, Vinícius Júnior é o destaque da lista. O atacante do Real Madrid ocupa a quinta posição mundial, com rendimentos previstos de US$ 76 milhões para a temporada 2026/27.