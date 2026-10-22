Esporte

Flamengo x Estudiantes de La Plata: onde assistir ao vivo e horário

Após o empate por 0 a 0 no confronto de ida, na Argentina, quem vencer no tempo regulamentar garante a vaga na grande final continental

(Esportes/Exame)

(Esportes/Exame)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 07h12.

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Nesta quinta-feira,  às 21h30 (horário de Brasília), Flamengo e Estudiantes de La Plata se enfrentam no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pelo jogo de volta das semifinais da CONMEBOL Libertadores 2026.

Após o empate por 0 a 0 no confronto de ida, na Argentina, quem vencer no tempo regulamentar garante a vaga na grande final continental. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis, sem prorrogação.

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e pelo Disney+ (streaming).

Panorama das Equipes

  • Flamengo: O Rubro-Negro chega embalado após vencer o Bahia por 3 a 0 fora de casa, resultado que retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. Para o duelo decisivo, a equipe de Leonardo Jardim conta com o retorno do volante Jorginho, que cumpriu suspensão no jogo de ida. Já no departamento médico, Arrascaeta se recupera de cirurgia no punho esquerdo e tem a situação acompanhada junto a Ayrton Lucas e Saúl, enquanto Danilo e Evertton Araújo são desfalques confirmados.

  • Estudiantes: Comandado por Cacique Medina, o time argentino vem de derrota por 2 a 1 para o San Lorenzo pelo Campeonato Argentino. De olho no confronto no Rio de Janeiro, a comissão técnica preservou a maioria dos titulares — Gastón Benedetti foi o único mantido no time inicial em relação aos que jogaram a ida da semifinal.

Ficha Técnica

  • Competição: Copa Libertadores 2026 – Semifinal (Jogo de Volta)

  • Data e Horário: 22 de outubro de 2026 (quinta-feira), às 21h30 (horário de Brasília)

  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

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