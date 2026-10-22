Flamengo x Estudiantes de La Plata: onde assistir ao vivo e horário

(Esportes/Exame)
Repórter
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 07h12.
Nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), Flamengo e Estudiantes de La Plata se enfrentam no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pelo jogo de volta das semifinais da CONMEBOL Libertadores 2026.
Após o empate por 0 a 0 no confronto de ida, na Argentina, quem vencer no tempo regulamentar garante a vaga na grande final continental. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis, sem prorrogação.
A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e pelo Disney+ (streaming).
Flamengo: O Rubro-Negro chega embalado após vencer o Bahia por 3 a 0 fora de casa, resultado que retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. Para o duelo decisivo, a equipe de Leonardo Jardim conta com o retorno do volante Jorginho, que cumpriu suspensão no jogo de ida. Já no departamento médico, Arrascaeta se recupera de cirurgia no punho esquerdo e tem a situação acompanhada junto a Ayrton Lucas e Saúl, enquanto Danilo e Evertton Araújo são desfalques confirmados.
Estudiantes: Comandado por Cacique Medina, o time argentino vem de derrota por 2 a 1 para o San Lorenzo pelo Campeonato Argentino. De olho no confronto no Rio de Janeiro, a comissão técnica preservou a maioria dos titulares — Gastón Benedetti foi o único mantido no time inicial em relação aos que jogaram a ida da semifinal.
Competição: Copa Libertadores 2026 – Semifinal (Jogo de Volta)
Data e Horário: 22 de outubro de 2026 (quinta-feira), às 21h30 (horário de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Onde Assistir: ESPN e Disney+