Irmão de Lamine Yamal rouba a cena e vira 'xodó' da Espanha na Copa do Mundo

Enquanto a Espanha disputa uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026, um personagem inesperado conquistou espaço entre os protagonistas do torneio. Keyne, irmão caçula de Lamine Yamal, virou sensação nas arquibancadas e passou a ser tratado pela imprensa europeia como o "torcedor número 1" da seleção espanhola após uma sequência de aparições que viralizaram nas redes sociais.

Um fenômeno fora das quatro linhas

Aos 3 anos, Keyne chama atenção sempre que as câmeras o encontram durante os jogos da Espanha. Beijos para o público, caretas, comemorações exageradas e reações espontâneas transformaram o menino em uma presença constante nas transmissões da Copa.

As imagens se espalharam rapidamente pelas redes sociais e passaram a ser compartilhadas por torcedores, veículos de comunicação e até perfis oficiais ligados à seleção espanhola. Revistas e jornais chegaram a descrevê-lo como uma das personalidades mais populares do Mundial.

“Desta vez, a maior sensação da competição não é um atleta, os gols, nem mesmo o próprio troféu”, foi como a revista espanhola Hola! resumiu. “É Keyne, o irmão de três anos de Lamine Yamal, que está conquistando o torneio com seus momentos hilários.”

Lamine Yamal caught his little Brother on the big screen So Cute ❤️ pic.twitter.com/O7NaGabrfs — Ans (@PakForeverIA) July 11, 2026

"É o mundo de Keyne e nós só vivemos nele", disse o portal de notícias SPORTbible.

A relação especial com Lamine Yamal

O carinho entre os dois irmãos ajuda a explicar a repercussão. Em entrevista após a vitória contra a Bélgica pelas quartas de final do Mundial, Lamine Yamal contou que sente uma ligação muito forte com Keyne.

🫂😂 Lamine, sobre su hermano Keyne: "Hace las tonterías que hace en casa... estoy muy orgulloso de él. Ahora he quedado para cortarle el pelo" pic.twitter.com/cbm3r6RAMD — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 13, 2026

Segundo o atacante, ver o irmão feliz representa uma realização pessoal depois da infância difícil vivida por sua família. Em outra ocasião, o camisa 19 afirmou que Keyne "é como um filho" para ele, mostrando a importância que o menino ocupa em sua vida.

a câmera da transmissão sempre procurando ele é a criança mais importante do mundo pic.twitter.com/x0yzjkFcxF — juliana (@lewangolski) July 10, 2026

Uma figura conhecida antes mesmo da Copa

Apesar da explosão de popularidade acontecer durante o Mundial, Keyne já acompanhava o irmão em momentos importantes da carreira.

Keyne, el hermano de Lamine Yamal, celebrando eufórico el tercer gol de España pic.twitter.com/vQIyUqUsCp — Ju@n🍍 (@JuanIBS98) July 2, 2026

Ele apareceu nas comemorações do título da Eurocopa de 2024, participou de eventos como a cerimônia da Bola de Ouro do mesmo anoe costuma surgir em vídeos publicados por Lamine Yamal e pela família nas redes sociais.

Keyne cocinar la comida Si nos casamos, buscaremos un cocinero para nosotros.🥟🥣🥚👩‍🍳 pic.twitter.com/otyMs2QSJ4 — Lamine yamal (@lamineeyamalfan) June 28, 2026

O amuleto da seleção espanhola

A presença de Keyne acabou ganhando um significado especial para os torcedores. Cada comemoração do garoto passou a ser aguardada após os gols da Espanha, criando um momento de descontração em meio à pressão das fases decisivas do torneio.

Às vésperas da semifinal contra a França, Lamine comentou, durante a coletiva de imprensa realizada na segunda-feira, 13, dia de seu aniversário, que o irmão sequer percebe a dimensão da própria fama. Segundo o jogador, o menino apenas se diverte quando as câmeras aparecem, atitude que aumenta ainda mais o carinho do público.

Se a Espanha vencer os franceses nesta terça-feira, 14, os torcedores espanhóis e os telespectadores ao redor do mundo terão mais uma oportunidade de ver o pequeno Keyne Yamal roubar os holofotes com suas comemorações e brincadeiras no estádio.

O jogo começa às 16h (horário de Brasília) e terá transmissão exclusiva da CazéTV. O vencedor do confronto garante uma vaga na grande final da Copa do Mundo de 2026, que será realizada no próximo domingo, 19, às 16h.