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João Fonseca enfrentará Alcaraz em dezembro, em São Paulo: 'Chegou a hora da revanche'

Encontro no Nubank Parque ocorrerá durante a pausa do brasileiro, que prevê retorno ao circuito ATP em 2027.

João Fonseca anuncia ‘revanche’ contra Alcaraz em São Paulo (Mauricio Paiz/NurPhoto/Getty Images)

João Fonseca anuncia ‘revanche’ contra Alcaraz em São Paulo (Mauricio Paiz/NurPhoto/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 16h11.

Última atualização em 23 de outubro de 2026 às 16h17.

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O brasileiro João Fonseca anunciou nas redes sociais o encontro com Carlos Alcaraz, marcado para 12 de dezembro, no Nubank Parque, em São Paulo. Ao divulgar a partida, o tenista disse que terá a oportunidade de buscar uma “revanche” diante da torcida brasileira.

“Depois daquele jogo em Miami chegou a hora da revanche, agora vai ser em casa. Vai ser muito legal. Mal posso esperar para ver todos vocês”, declarou.

A referência é ao duelo no Masters 1000 de Miami, quando Alcaraz venceu Fonseca por 2 sets a 0, com um duplo 6-4. O espanhol ocupava a liderança do ranking mundial naquele confronto.

Fonseca prevê retorno ao circuito em 2027

O compromisso em São Paulo ocorrerá durante a pausa de Fonseca nos torneios da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Atual número 29 do mundo, o brasileiro informou no sábado, 17, que voltará ao circuito apenas em 2027. O anúncio veio após sua participação na classificação do Brasil na Copa Davis.

João Fonseca já havia decidido abrir mão dos torneios na Ásia para cuidar da recuperação física e mental. A previsão inicial era retomar as competições ainda nesta temporada.

“O objetivo era voltar a tempo de defender o título na Basileia e encerrar o ano no Masters 1000 de Paris”, afirmou.

Após avaliar sua condição com a equipe, o tenista optou por adiar o retorno. Segundo ele, “ainda não estou em condições ideais para competir no nível que gostaria e que não precisamos apressar a minha volta. Assim, decidimos priorizar a recuperação e focar no planejamento para 2027.”

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