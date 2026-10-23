João Fonseca enfrentará Alcaraz em dezembro, em São Paulo: 'Chegou a hora da revanche'

O brasileiro João Fonseca anunciou nas redes sociais o encontro com Carlos Alcaraz, marcado para 12 de dezembro, no Nubank Parque, em São Paulo. Ao divulgar a partida, o tenista disse que terá a oportunidade de buscar uma “revanche” diante da torcida brasileira.

“Depois daquele jogo em Miami chegou a hora da revanche, agora vai ser em casa. Vai ser muito legal. Mal posso esperar para ver todos vocês”, declarou.

A referência é ao duelo no Masters 1000 de Miami, quando Alcaraz venceu Fonseca por 2 sets a 0, com um duplo 6-4. O espanhol ocupava a liderança do ranking mundial naquele confronto.

Fonseca prevê retorno ao circuito em 2027

O compromisso em São Paulo ocorrerá durante a pausa de Fonseca nos torneios da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Atual número 29 do mundo, o brasileiro informou no sábado, 17, que voltará ao circuito apenas em 2027. O anúncio veio após sua participação na classificação do Brasil na Copa Davis.

João Fonseca já havia decidido abrir mão dos torneios na Ásia para cuidar da recuperação física e mental. A previsão inicial era retomar as competições ainda nesta temporada.

“O objetivo era voltar a tempo de defender o título na Basileia e encerrar o ano no Masters 1000 de Paris”, afirmou.

Após avaliar sua condição com a equipe, o tenista optou por adiar o retorno. Segundo ele, “ainda não estou em condições ideais para competir no nível que gostaria e que não precisamos apressar a minha volta. Assim, decidimos priorizar a recuperação e focar no planejamento para 2027.”